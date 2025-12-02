Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення

Міністерство розвитку громад та територій для реалізації програми "Укрзалізниці" з безкоштовних перевезень до 3000 км у 2026 році на людину може переглянути тарифи на платні перевезення, у тому числі підвищити їх на вагони СВ та першого класу та зробити залежними від строків продажу та попиту.

Відповідні зміни закріплені постановою Кабінету міністрів №1555 "Деякі питання підтримки мобільності громадян України в рамках ініціативи "3 000 кілометрів Україною" від 2 грудня, яка опублікована на урядовому порталі.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив журналістам, що завдяки цим змінам компанія розраховує на запровадження з середини січня 2026 року динамічного ціноутворення на СВ та 1-й клас – ціноутворення в залежності від того, коли саме береться квиток та наскільки популярним є маршрут.

За словами голови правління, мова йде про можливість отримати додатково "сотні мільйонів" гривень.

"Компенсатор – це не мільярди, це сотні мільйонів гривень", - сказав Перцовський.

Неможливість назвати сьогодні точні дати переходу на новий порядок ціноутворення він пояснив регуляторним процесом. "Всі відповідні напрацювання, зміни до певних наказів, правил заходять пакетом. Є місяць регуляторного процесу на те, щоб вони пройшли певні узгодження та були відповідно прийняті", – зауважив голова правління.

В той же час у постанові наведено більш широкий інструментарій компенсаторів програми "3000". Він, серед іншого, включає удосконалення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні та запровадження нових послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів, а також зміни умов повернення проїзних і перевізних документів та платежів за них.

"Розширення діапазону застосування коефіцієнтів зниження (підвищення) вартості квитка і плацкарти залежно від дня тижня та періоду року під час перевезення пасажирів у спеціальних пасажирських вагонах, вагонах-салонах, вагонах комерційних поїздів типу СВ, а також у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" за наявності відповідної можливості, у вагонах поїздів міжнародного сполучення", – йдеться у постанові.

Окрім того постанова надає Мінрозвитку права на лібералізацію коефіцієнтів фірмовості вагонів для формування вартості плацкарти на проїзд у зазначених вагонах; встановлення коефіцієнтів вартості квитка і плацкарти залежно від строків продажу, коефіцієнтів населеності залежно від наявності вільних місць у продажу до дати відправлення поїзда;

Як повідомлялося, на першому етапі програми "3000", який запрацює вже цього тижня, безкоштовні квитки з’являться на більш ніж 20 поїздах, які йдуть з/в прифронтові міста та регіони. За програмою надаватимуться вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів "Інтерсіті".

Другий етап, згідно постанови, має запрацювати після створення механізму (PSO), який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.

"Мінрозвитку разом із Мінфіном, Мінекономіки за участю "Укрзалізниці" протягом І кварталу 2026 р. забезпечити розробку та подання на розгляд Кабінету міністрів проекту акта про запровадження експериментального проекту з упровадження механізму державного замовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні, зокрема компенсації (за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших коштів, не заборонених законодавством) різниці між економічно обґрунтованою вартістю таких пасажирських перевезень і державними регульованими тарифами для пасажирів", – йдеться у документі.

Як повідомлялося, за оцінками "Укрзалізниці", у найгіршому випадку можливі втрати доходів від запровадження програми "3000" без зміни поточних тарифів можуть становити близько 400 млн грн.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-pidtrymky-mobilnosti-hromadian-ukrainy-v-ramkakh-initsiatyvy-3-000-kilometriv-t21225