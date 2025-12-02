Підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажоперевезення критично вплине на агроекспорт - ВАР

Українські аграрії, які у складних умовах війни забезпечують валютну виручку країні та продовольчу безпеку, опинилися перед новою загрозою — наміром АО "Укрзалізниця" підвищити вартість вантажних перевезень, зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук в ефірі національного телемарафону.

"В Україні тривають жнива. Наразі зібрано майже 80% запланованих площ. Через погодні умови частина кукурудзи ще залишається в полі, проте очікуємо збір врожаю близько 60 млн тонн зернових і близько 20 млн тонн олійних культур — показники, що перевищують минулорічні. Водночас постає питання ефективного експорту, адже його темпи сповільнилися. Порівняно з минулим роком ми відстаємо приблизно на 6 млн тонн. Причина — як затримки у польових роботах, так і удари ворога по портовій інфраструктурі", — процитувала його виступ пресслужба ВАР.

Марчук акцентував, що заплановане підвищення тарифів "Укрзалізниці" може стати критичним для аграріїв. Очікується, що вже з 1 січня 2026 року перевезення подорожчають на 27%, а через пів року тарифи зростуть ще на 11%. Такий підхід є несправедливим і економічно необґрунтованим.

"Аграрна продукція вже є найдорожчою у перевезеннях, тоді як будівельна чи вугільна галузь фактично дотуються державою. За підрахунками ВАР, додаткове фінансове навантаження на виробників через нові тарифи становитиме понад $200 млн на рік", —підкреслив він.

ВАР нагадала, що вже звернулася до прем’єр-міністра з проханням негайно втрутитися в ситуацію й не допустити ухвалення рішень, які підірвуть конкурентоспроможність українського експорту та фінансову стабільність виробників.