Магомедов: НКЦПФР розглядає продаж 7% акцій прибуткових держкомпаній для формування фрі-флоту

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розглядає ініціативу продажу близько 7% акцій прибуткових державних компаній у вільний обіг, повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов під час виступу в середу

"У нас є така ініціатива, поки що вона активно не афішується, вона зараз проходить стадію обговорення, про те, що треба взяти частину прибуткових державних компаній, які сплачують дивіденди, і їх акції продати в фрі-флот, в вільний продаж. Якісь банки державні чи якісь компанії енергетичного сектору", - розповів він під час пресконференції "20 років недержавному пенсійному забезпеченню в Україні: перемоги, поразки та шанс на прорив" у Києві в четвер.

Голова НКЦПФР наголосив, що нині корпоративне управління в низці найбільших компаній уже налагоджене, тож настав час створити сегмент ринку з реальним фрі-флотом. Йдеться насамперед про великі підприємства, які щороку сплачують дивіденди та залишаються стратегічно важливими для держави. Як приклад він назвав НАК "Нафтогаз України", "Енергоатом" та "ПриватБанк".

"Ми хочемо, щоб держава продала не щось непотрібне, де вона не знає, що робити, де вона неефективна, а таке, що дійсно цікаве для самої держави-підприємства, яке заробляє кожного року, яке плати дивіденди кожного року", – підкреслив Магомедов.

Він додав, що на початковому етапі цей крок може ще не стати інструментом для інвестицій недержавних пенсійних фондів через невизначеність із попитом та волатильністю. Водночас продаж частки акцій має створити передумови для формування повноцінного сегмента ринку, де бізнес зможе реально залучати кошти через випуск акцій чи корпоративних облігацій.

"Зараз до мене звертаються і питають: якщо ми випустимо акції, скільки зможемо залучити грошей? Я кажу, що я не можу відповісти на це питання, бо немає від чого відштовхуватися…", - зазначив голова НКЦПФР і наголосив, що ініціатива з продажем частини держкомпаній у фрі-флот має це змінити.