Інтерфакс-Україна
Події
20:34 04.09.2025

Магомедов: НКЦПФР розглядає продаж 7% акцій прибуткових держкомпаній для формування фрі-флоту

2 хв читати
Магомедов: НКЦПФР розглядає продаж 7% акцій прибуткових держкомпаній для формування фрі-флоту

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розглядає ініціативу продажу близько 7% акцій прибуткових державних компаній у вільний обіг, повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов під час виступу в середу

"У нас є така ініціатива, поки що вона активно не афішується, вона зараз проходить стадію обговорення, про те, що треба взяти частину прибуткових державних компаній, які сплачують дивіденди, і їх акції продати в фрі-флот, в вільний продаж. Якісь банки державні чи якісь компанії енергетичного сектору", - розповів він під час пресконференції "20 років недержавному пенсійному забезпеченню в Україні: перемоги, поразки та шанс на прорив" у Києві в четвер.

Голова НКЦПФР наголосив, що нині корпоративне управління в низці найбільших компаній уже налагоджене, тож настав час створити сегмент ринку з реальним фрі-флотом. Йдеться насамперед про великі підприємства, які щороку сплачують дивіденди та залишаються стратегічно важливими для держави. Як приклад він назвав НАК "Нафтогаз України", "Енергоатом" та "ПриватБанк".

"Ми хочемо, щоб держава продала не щось непотрібне, де вона не знає, що робити, де вона неефективна, а таке, що дійсно цікаве для самої держави-підприємства, яке заробляє кожного року, яке плати дивіденди кожного року", – підкреслив Магомедов.

Він додав, що на початковому етапі цей крок може ще не стати інструментом для інвестицій недержавних пенсійних фондів через невизначеність із попитом та волатильністю. Водночас продаж частки акцій має створити передумови для формування повноцінного сегмента ринку, де бізнес зможе реально залучати кошти через випуск акцій чи корпоративних облігацій.

"Зараз до мене звертаються і питають: якщо ми випустимо акції, скільки зможемо залучити грошей? Я кажу, що я не можу відповісти на це питання, бо немає від чого відштовхуватися…", - зазначив голова НКЦПФР і наголосив, що ініціатива з продажем частини держкомпаній у фрі-флот має це змінити.

 

Теги: #держкомпанії #нкцпфр #акції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:11 26.08.2025
Ірландська Divinereach придбала 25% акцій виробника цементу Dyckerhoff

Ірландська Divinereach придбала 25% акцій виробника цементу Dyckerhoff

12:10 23.08.2025
Акції РФ впали на 2,3% після відмови Путіна від зустрічі з Зеленським – ЦПД

Акції РФ впали на 2,3% після відмови Путіна від зустрічі з Зеленським – ЦПД

10:43 15.08.2025
"Київстар" розпочав торги акціями під тікером KYIV на Nasdaq

"Київстар" розпочав торги акціями під тікером KYIV на Nasdaq

14:47 07.08.2025
Українські акції та єврооблігації дорожчають на оптимізмі щодо переговорів про припинення війни

Українські акції та єврооблігації дорожчають на оптимізмі щодо переговорів про припинення війни

19:54 25.07.2025
НКЦПФР очікує запуску механізму повернення активів клієнтам "Фрідом Фінанс" за 10 днів

НКЦПФР очікує запуску механізму повернення активів клієнтам "Фрідом Фінанс" за 10 днів

22:19 23.07.2025
В Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

В Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

18:57 04.07.2025
"Київміськбуд" проведе додаткову емісію акцій з 1 жовтня для залучення 2,56 млрд грн

"Київміськбуд" проведе додаткову емісію акцій з 1 жовтня для залучення 2,56 млрд грн

14:01 02.07.2025
НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років

НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років

18:45 01.07.2025
Перевірку доброчесності та відповідності голови та членів НКЦПФР продовжено на місяць - програма з МВФ

Перевірку доброчесності та відповідності голови та членів НКЦПФР продовжено на місяць - програма з МВФ

18:44 17.06.2025
ШІ-стартап Маска xAI веде переговори щодо продажу акцій на $4,3 млрд - ЗМІ

ШІ-стартап Маска xAI веде переговори щодо продажу акцій на $4,3 млрд - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Італія та Польща не мають наміру відправляти війська в Україну після закінчення війни

Мінкультури і ALIPH Foundation підписали Меморандум про створення Фонду культурної спадщини України

Встановлення термінів військової служби є одним з напрямів розв'язання проблеми СЗЧ - нардеп

У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув один громадянин України

Сирський заявив про створення ешелованої антишахедної системи

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба - Зеленський

Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

Нардепи вимагають від силових структур розібратися щодо оприлюднення у Телеграмі деталей розслідування вбивства Парубія

Президент ЄК та радники Трампа обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години – Стубб

Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА