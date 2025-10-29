Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Розвиток фондового ринку в Україні неможливий без зміни складу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Якщо ми не перезавантажимо Комісію, якщо ми не звільнимо цих невігласів, то, на жаль, у нас майбутнього у фондового ринку немає", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гетманцев зазначив, що в окремих країнах, наприклад у Чехії, повноваження центрального банку й комісії з цінних паперів об’єднані в одному фінансовому регуляторі, і це могло би бути одним з варіантом рішень. Проте, на думку голови комітету Ради, в Україні все ж варто залишити два окремих регулятори.

"Але тут кадри вирішують все… Я не знаю гіршого, чесно кажучи, органу в сфері фінансів. Був гірший орган – КРАІЛ (регулятор грального бізнесу – ІФ-У), але там керівник сидить, і цього органу вже немає. НКЦПФР після КРАІЛ пальму першості перебрав і, власне, серед тих органів, за які відповідає наш комітет, він зараз є без будь-яких дискусій найгірший", – вважає Гетманцев.

Він також наголосив, що є співавтором законопроєкту про інвестиційні рахунки, впровадження яких підтримує керівництво НКЦПФР, однак зауважив, що розвиток фондового ринку не залежить виключно від ухвалення цього документу.

Як повідомлялось, KPMG під час оцінки голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР), яка була виконана в рамках програми співробітництва з МВФ та оприлюднена на початку жовтня, висловило думку, що заміна голови та всіх членів Комісії одночасно створює проблеми із спадкоємністю, інституційними знаннями та пам'яттю організації.

"З метою забезпечення безперервності процесу прийняття рішень та послідовності курсу ми рекомендуємо впровадити ротаційне призначення членів Комісії. Без впровадження ротаційних призначень зміни можуть призвести до втрати стратегічного бачення та спричинити повільну адаптацію", – вважає консультант.

У звіті зазначається, що послідовні призначення дозволять досвідченим членам Комісії направляти нових членів, поліпшуючи стабільність організації та поточний прогрес.

KPMG також виявило один значний та один незначний недолік за критерієм "урегулювання конфлікту інтересів" під час цієї оцінки голови та членів НКЦПФР. Згідно з нею, за критеріями "незалежність", "професійна компетентність", "добропорядність, етична поведінка та протидія корупції", "прозорість та підзвітність", "конфіденційність" недоліків виявлено не було.