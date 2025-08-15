Інтерфакс-Україна
Телеком
10:43 15.08.2025

"Київстар" розпочав торги акціями під тікером KYIV на Nasdaq

Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV) оголосила про завершення лістингу на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) та початок торгів акціями найбільшого мобільного оператору "Київстар" під тікером KYIV.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії в п’ятницю.

"Наш вихід на публічний ринок - визначна подія не лише для компанії, але й для всієї української бізнес-спільноти. Лістинг на Nasdaq посилює міжнародну впізнаваність компанії та підкреслює силу й стійкість провідного українського бізнесу. Це потужний сигнал для міжнародних інвесторів, що в Україні працюють ефективно керовані, високорезультативні та інноваційні компанії", - наводяться в повідомленні слова президента Київстару Олександра Комарова.

В публікації наголошується, що починаючи з сьогоднішнього дня, акції Київстару торгуются на Nasdaq під тікером KYIV, відкриваючи глобальним інвесторам прямий доступ до інвестування в український бізнес та економічне відновлення України. Станом на момент закриття угоди про об’єднання бізнесу компанія VEON володіє 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd

На сайті Nasdaq зазначається, що лістинг став можливим завдяки угоді про об’єднання бізнесу між Kyivstar Group Ltd. та спеціалізованою компанією зі злиттів і поглинань Cohen Circle Acquisition Corp. I (Nasdaq: CCIR). Акціонери Cohen Circle схвалили транзакцію 12 серпня 2025 року, а рівень викупу (redemption) становив лише 25,4% публічних акцій, що забезпечило $178 млн надходжень за угодою, включаючи інвестиції інституційних партнерів Helikon і Clearline.

Як повідомлялось, очікується, що запропонований лістинг "Київстар" та продаж бізнесу VEON в Киргизстані призведуть до негрошових витрат у розмірі від $150 млн до $200 млн.

Київстар обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ", та компанію лідера з райдхейлінгу та доставки - Uklon. Київстар також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером для міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

"Київстар" за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 39,5% - до 12,85 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 36,1% – до 22,58 млрд грн.

В свою чергу Kyivstar Group, крім керування Київстаром, надає послуги на базі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, великих даних, хмарних рішень, кіберзахисту, цифрового телебачення та ін. Акціонер Київстару міжнародна група VEON (акції якої знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк)) разом із групою Київстар планують інвестувати $1 млрд в Україну у 2023–2027 роках шляхом соцінвестицій в інфраструктуру та технологічний розвиток, благодійних внесків та стратегічних придбань. Київстар працює в Україні понад 27 років.

Теги: #лістинг #київстар #акції

