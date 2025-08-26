Ірландська Divinereach придбала 25% акцій виробника цементу Dyckerhoff

Divinereach Ltd, контрольована родиною О'Райлі, власників дистриб'юторів автомобілів Hyundai Ireland, купила 25% акцій Dyckerhoff у CRH, яка була зобов'язана продати частку незалежній третій стороні як умову отримання дозволу на купівлю виробника, повідомляє The Irish Times.

Як повідомлялося, восени 2024 року провідний виробник будівельних матеріалів у світі CRH після отримання дозволу АМКУ завершив закриття угоди з придбання у Buzzi групи компаній "Дікергофф" в Україні за EUR100 млн. До активів Buzzi в Україні належать два цементні заводи: "Волинь-цемент" (Здолбунів Рівненської обл.) і "Південь-цемент" (смт Ольшанське Миколаївської обл.). Однією з умов придбання стало залучення незалежного інвестора на 25-28% акцій. Очікувалося, що таким інвестором стане Європейський банк реконструкції та розвитку.

Ірландська група CRH, найбільший у світі виробник будівельних матеріалів, заявила, що її придбання Dyckerhoff було завершено відповідно до міжнародної практики, у повній відповідності до закону та схвалення регулятора і що угода відбулася після незалежного конкурсу з пошуку покупця акцій, і компанія Divinereach не має жодного зв'язку з CRH.

Однак, як пише The Irish Times, нещодавно Конфедерація будівельників України (КБУ) написала міністру закордонних справ Ірландії Саймону Гаррісу, акцентував увагу на тому, що Divinereach була зареєстрована у березні та не має "документованого досвіду" у виробництві цементу.

"Це викликає обґрунтовані занепокоєння серед бізнес-спільноти щодо її ролі в угоді", – йдеться в листі КБУ.

Divinereach поки не коментує ситуацію. Документи компанії підтверджують, що вона була зареєстрована у березні. Компанією Divinereach управляють керуючий директор групи Hyundai Ireland Юджин О'Райлі-молодший, Сьюзен Джонс та Ніалл О'Хенлон. Родина О'Райлі найбільш відома своєю діяльністю в автомобільній торгівлі, але активно інвестує й в інші сектори, зокрема, у нерухомість. У 2020 році компанія Ditton Investments, що входить до групи O'Reilly, отримала дозвіл на будівництво 150 квартир у Дубліні. Компанія Fitzditton, яка також займається нерухомістю і належить О'Райлі, на кінець 2023 року володіла активами в розмірі EUR10 млн.

Як повідомлялось, Північний апеляційний господарський суд Києва на засіданні 24 червня 2025 року підтримав апеляцію Антимонопольного комітету України (АМКУ) проти групи "Ковальська" та відхилив вимогу компанії скасувати дозвіл АМКУ на придбання двох цементних заводів групою CRH.

CRH працює в Україні з 1999 року. З листопада 2021 року його цементні підприємства в Україні провадять діяльність під брендом Cemark: АТ "Подільський цемент" (Хмельницька обл.), ТОВ "Цемент" (Одеса) і ПрАТ "Миколаївцемент" (Львівська обл.).

Окремий напрям бізнесу CRH в Україні – виробництво бетону та залізобетонних виробів. Білоцерківський завод ЗБК PoliBeton Energo є спеціалізованим підприємством, що виробляє опори для ліній електропередачі. Бетонний вузол PoliBeton на півночі Одеси увійшов до CRH 2020 року.

CRH – провідний виробник будівельних матеріалів у світі та найбільший у Північній Америці та Європі. Має 3,2 тис. підприємств у 28 країнах, де працюють близько 71 тис. осіб. Компанія також представлена в Азії. Американські депозитарні акції CRH котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.