Інтерфакс-Україна
Події
18:11 26.08.2025

Ірландська Divinereach придбала 25% акцій виробника цементу Dyckerhoff

3 хв читати
Ірландська Divinereach придбала 25% акцій виробника цементу Dyckerhoff

Divinereach Ltd, контрольована родиною О'Райлі, власників дистриб'юторів автомобілів Hyundai Ireland, купила 25% акцій Dyckerhoff у CRH, яка була зобов'язана продати частку незалежній третій стороні як умову отримання дозволу на купівлю виробника, повідомляє The Irish Times.

Як повідомлялося, восени 2024 року провідний виробник будівельних матеріалів у світі CRH після отримання дозволу АМКУ завершив закриття угоди з придбання у Buzzi групи компаній "Дікергофф" в Україні за EUR100 млн. До активів Buzzi в Україні належать два цементні заводи: "Волинь-цемент" (Здолбунів Рівненської обл.) і "Південь-цемент" (смт Ольшанське Миколаївської обл.). Однією з умов придбання стало залучення незалежного інвестора на 25-28% акцій. Очікувалося, що таким інвестором стане Європейський банк реконструкції та розвитку.

Ірландська група CRH, найбільший у світі виробник будівельних матеріалів, заявила, що її придбання Dyckerhoff було завершено відповідно до міжнародної практики, у повній відповідності до закону та схвалення регулятора і що угода відбулася після незалежного конкурсу з пошуку покупця акцій, і компанія Divinereach не має жодного зв'язку з CRH.

Однак, як пише The Irish Times, нещодавно Конфедерація будівельників України (КБУ) написала міністру закордонних справ Ірландії Саймону Гаррісу, акцентував увагу на тому, що Divinereach була зареєстрована у березні та не має "документованого досвіду" у виробництві цементу.

"Це викликає обґрунтовані занепокоєння серед бізнес-спільноти щодо її ролі в угоді", – йдеться в листі КБУ.

Divinereach поки не коментує ситуацію. Документи компанії підтверджують, що вона була зареєстрована у березні. Компанією Divinereach управляють керуючий директор групи Hyundai Ireland Юджин О'Райлі-молодший, Сьюзен Джонс та Ніалл О'Хенлон. Родина О'Райлі найбільш відома своєю діяльністю в автомобільній торгівлі, але активно інвестує й в інші сектори, зокрема, у нерухомість. У 2020 році компанія Ditton Investments, що входить до групи O'Reilly, отримала дозвіл на будівництво 150 квартир у Дубліні. Компанія Fitzditton, яка також займається нерухомістю і належить О'Райлі, на кінець 2023 року володіла активами в розмірі EUR10 млн.

Як повідомлялось, Північний апеляційний господарський суд Києва на засіданні 24 червня 2025 року підтримав апеляцію Антимонопольного комітету України (АМКУ) проти групи "Ковальська" та відхилив вимогу компанії скасувати дозвіл АМКУ на придбання двох цементних заводів групою CRH.

CRH працює в Україні з 1999 року. З листопада 2021 року його цементні підприємства в Україні провадять діяльність під брендом Cemark: АТ "Подільський цемент" (Хмельницька обл.), ТОВ "Цемент" (Одеса) і ПрАТ "Миколаївцемент" (Львівська обл.).

Окремий напрям бізнесу CRH в Україні – виробництво бетону та залізобетонних виробів. Білоцерківський завод ЗБК PoliBeton Energo є спеціалізованим підприємством, що виробляє опори для ліній електропередачі. Бетонний вузол PoliBeton на півночі Одеси увійшов до CRH 2020 року.

CRH – провідний виробник будівельних матеріалів у світі та найбільший у Північній Америці та Європі. Має 3,2 тис. підприємств у 28 країнах, де працюють близько 71 тис. осіб. Компанія також представлена в Азії. Американські депозитарні акції CRH котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Теги: #dyckerhoff #divinereach_ltd #акції #ірландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 23.08.2025
Акції РФ впали на 2,3% після відмови Путіна від зустрічі з Зеленським – ЦПД

Акції РФ впали на 2,3% після відмови Путіна від зустрічі з Зеленським – ЦПД

10:43 15.08.2025
"Київстар" розпочав торги акціями під тікером KYIV на Nasdaq

"Київстар" розпочав торги акціями під тікером KYIV на Nasdaq

14:47 07.08.2025
Українські акції та єврооблігації дорожчають на оптимізмі щодо переговорів про припинення війни

Українські акції та єврооблігації дорожчають на оптимізмі щодо переговорів про припинення війни

22:19 23.07.2025
В Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

В Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

00:27 08.07.2025
ЄС і США близькі до рамкової торговельної угоди, переговори тривають - ЗМІ

ЄС і США близькі до рамкової торговельної угоди, переговори тривають - ЗМІ

18:44 17.06.2025
ШІ-стартап Маска xAI веде переговори щодо продажу акцій на $4,3 млрд - ЗМІ

ШІ-стартап Маска xAI веде переговори щодо продажу акцій на $4,3 млрд - ЗМІ

17:06 09.06.2025
Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій "Укртатнафти" на користь держави

Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій "Укртатнафти" на користь держави

09:31 06.06.2025
Капіталізація Tesla впала на $153 млрд через публічну сварку Маска з Трампом

Капіталізація Tesla впала на $153 млрд через публічну сварку Маска з Трампом

19:11 29.05.2025
АМКУ надав дозвіл на концентрацію 100% акцій ОГХК підконтрольним NEQSOL Holding ТОВ "Цемін Україна"

АМКУ надав дозвіл на концентрацію 100% акцій ОГХК підконтрольним NEQSOL Holding ТОВ "Цемін Україна"

19:33 16.05.2025
Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

ВАЖЛИВЕ

Бельгія надасть Україні декілька F-16 у найближчі місяці – глава МЗС

В Генштабі ЗСУ спростували окупацію двох сіл в Дніпропетровській області

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

Уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Зеленський після зустрічі з Свириденко

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

ОСТАННЄ

Бельгія надасть Україні декілька F-16 у найближчі місяці – глава МЗС

АРМА виявило протиправне користування арештованими активами АТ "Дніпроважмаш"

Більше половини справ про СЗЧ відкрито вже цього року – Офіс генпрокурора

Люксембург не відправлятиме війська в Україну, але допоможе "у космосі" - глава МЗС

Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

Третина угод на офісному ринку Києва пов’язана з переїздом з пошкоджених внаслідок військових дій будівель

На Рівненщині розслідують смерть військовозобов’язаного у приміщенні РТЦК та СП

Качка обговорив з керівництвом НАБУ та САП реалізацію Дорожньої карти реформ у сфері верховенства права

На Київщині Ford Fiesta зіткнувся з мікроавтобусом, водійка легковика загинула на місці

До шкіл наразі доставлено 73,8% із запланованих підручників – голова комітету Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА