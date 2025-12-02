Інтерфакс-Україна
01:52 02.12.2025

Прем’єр Ірландії зустрів Зеленського та першу леді в Дубліні: Підтримка народу України залишається непохитною

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін зустрів президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Дубліні під час їхнього офіційного візиту до країни.

"Маємо честь вітати Президента @ZelenskyUa та Першу леді @ZelenskaUA в Ірландії. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу і демократію, залишається непохитною", – написав Мартін у соціальній мережі Х.

Як повідомлялося, за інформацією моніторингового авіаресурсу "AirNav" президентський літак Airbus A319 UR-ABA державної української авіакомпані Ukraine Air Enterprise о 22:47 за ірландським часом (00:47 за київським) здійснив посадку в мінародному аеропорту Дублін, Ірландія (EIDW).

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що українська делегація відвідає Ірландію у вівторок, 2 грудня, щоб доповісти про результати перемовин зі США.

Джерело: https://x.com/michealmartintd/status/1995637893851992486?s=46

Теги: #візит #ірландія

