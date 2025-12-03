Зеленський передав нагороди рідним загиблих за Україну ірландських військовослужбовців

Фото: https://president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський разом зьдружиною Оленою Зеленською під час візиту до Ірландії зустрілися з рідними ірландських військовослужбовців-добровольців, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

"Для мене сьогодні честь побачити вас, познайомитися з вами й особисто передати вам нагороди ваших дітей, які віддали життя за Україну. Це честь для України. Такою високою ціною захищали свободу нашого народу", – сказав президент.

Глава держави передав рідним солдатів Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука ордени "За мужність" ІІІ ступеня, яких воїни удостоєні посмертно.