09:29 03.12.2025
Зеленський передав нагороди рідним загиблих за Україну ірландських військовослужбовців
Фото: https://president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський разом зьдружиною Оленою Зеленською під час візиту до Ірландії зустрілися з рідними ірландських військовослужбовців-добровольців, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії.
"Для мене сьогодні честь побачити вас, познайомитися з вами й особисто передати вам нагороди ваших дітей, які віддали життя за Україну. Це честь для України. Такою високою ціною захищали свободу нашого народу", – сказав президент.
Глава держави передав рідним солдатів Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука ордени "За мужність" ІІІ ступеня, яких воїни удостоєні посмертно.