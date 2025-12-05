Інтерфакс-Україна
Події
01:40 05.12.2025

В Офісі Президента прокоментували повідомлення ірландських ЗМІ про дрони, які нібито намагалися перешкодити посадці літака Зеленського

Поява неопізнаних дронів, які рухалися в напрямку траєкторії приземлення літака Зеленського в Дубліні, не вплинула на перебіг візиту президента України до Ірландії, заявили в Офісі Президента.

"За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті", - сказав журналістам радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Ірландське видання The Journal повідомило посилаючись на власні джерела, що "чотири невідомі дрони військового типу порушили заборонену для польотів зону і полетіли в напрямку траєкторії польоту літака українського президента Володимира Зеленського в морі поблизу аеропорту Дубліна пізно в понеділок ввечері".

"Літак приземлився трохи раніше запланованого часу, за кілька хвилин до інциденту, що стався близько 23:00. Дрони досягли місця, де мав пролітати літак Зеленського, саме в той момент, коли він мав пролітати", - стверджує The Journal.

За інформацією видання, після цього "дрони кружляли над кораблем ірландського флоту, який таємно був виведений в Ірландське море з приводу візиту Зеленського".

"Джерела повідомляють, що дрони злетіли з північного сходу Дубліна, ймовірно поблизу Хоута, і пролетіли до двох годин. Проводиться розслідування, щоб встановити, чи дрони злетіли з суші, чи з невиявленого корабля", - пише The Journal.

"Комісар поліції Джастін Келлі був поінформований про інцидент рано вранці у вівторок. Як стало відомо, прем'єр-міністр та міністри юстиції і оборони також були поінформовані про інцидент через кілька годин після його виникнення", - зазначає видання

Джерело: https://www.thejournal.ie/drones-dublin-ireland-hybrid-warfare-russia-6893104-Dec2025/

