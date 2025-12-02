Україна хоче відкрити кластери у переговорах з ЄС у 2026 за головування Кіпру, а за головування Ірландії – закрити – Зеленський

Україна готова негайно відкрити три кластери у переговорах з ЄС щодо членства, а решту – до кінця поточного року, заявив президента України Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою у Дубліні в рамках візиту до Ірландії.

У розмові з представниками української громади в Ірландії Володимир Зеленський окремозупинився на роботі щодо відкриття переговорних кластерів щодо вступу України у Європейський Союз в умовах майбутнього головування Ірландії в Раді Євросоюзу в другій половині 2026 року.

"Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі. Головування Ірландії буде важливим. У першому півріччі 2026 року буде головування Кіпру, а потім – Ірландії. Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний – це їх закриття. І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії", – зазначив Зеленський.

