Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Ірландія виділить подальшу фінансову підтримку Україні у розмірі EUR125 млн, повідомив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

"Сьогодні я радий оголосити, що ми надамо ще 100 мільйонів на нелетальну військову допомогу та ще 25 мільйонів євро, щоб допомогти Україні підтримувати її енергетичну систему", - сказав Мартін на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Дубліні у вівторок.

Він наголосив, що РФ навмисно та цинічно атакує енергетичні установки та інфраструктуру в Україні, знаючи, наскільки важкою може бути зима, і "сподіваючись послабити рішучість та моральний дух українського народу".

"Ми робимо свій внесок, щоб допомогти забезпечити, щоб Путін не переміг", - зазначив очільник уряду.

На сьогодні Ірландія надала Україні понад EUR340 млн фінансової підтримки, включаючи понад EUR170 млн гуманітарної допомоги та EUR166 млн нелетальної військової допомоги.

Прем'єр запевнив, що Ірландія продовжуватиме підтримувати народ України "стільки, скільки буде потрібно".

"Мир прийде в Україну. Я щиро сподіваюся, що цей день настане незабаром, і Ірландія буде готова співпрацювати з Україною та нашими міжнародними партнерами, щоб допомогти зміцнити цей мир і підтримати Україну на її шляху до відновлення та реконструкції", - заявив Мартін.