16:56 02.12.2025

Ірландія відкрита для участі у підтримці миру та моніторингу в Україні – Мартін

Ірландія готова зробити свій внесок у підтримці миру та моніторингу припинення вогню в Україні, заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

"Так, Ірландія буде відкрита до моніторингу припинення вогню або окремих аспектів мирної угоди", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Дубліні у вівторок.

Мартін вказав на досвід Ірландії у підтримці миру в Лівані та Африці.

"Ми всі, безумовно, прагнемо завершення війни. Ірландія точно відкрита до того, щоб зробити свій внесок у "миротворчість" та моніторинг миру в Україні", - наголосив очільник ірландського уряду.

Він також зазначив, що Ірландія також буде готова допомогти у повоєнному будівництві в Україні. Мартін додав, що "досить багато ірландських компаній уже працюють в Україні, особливо в будівельній сфері", і вважає, що "там можна зробити дуже багато".

"Ми готові - разом із нашими колегами по Європейському Союзу - інвестувати в широкий спектр програм для підтримки відбудови України", - наголосив Мартін.

