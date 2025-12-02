Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства - прем'єр

Україна та Ірландія підписали Дорожню карту українсько-ірландського партнерства на період до 2030 року, повідомив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

"Сьогодні ми підписали Дорожню карту партнерства між Ірландією та Україною на період до 2030 року, угоду про зміцнення наших двосторонніх відносин, зокрема, в таких сферах, як кіберстійкість, співпраця в галузі освіти, зокрема між університетами та технічними інститутами, а також культура. Ми також зосереджені на тому, як ми можемо ще більше зміцнити економічні зв'язки між нами, включаючи програми співпраці між підприємствами, торгівлі та інвестицій", - сказав Мартін на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Дубліні у вівторок.

Мартін повідомив, що після переговорів вони із Зеленським відвідають установчу зустріч Ірландсько-українського економічного форуму, що "дасть можливість підприємствам тут почути безпосередньо від президента про економічні можливості для торгівлі та інвестицій в Україні".