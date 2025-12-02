Інтерфакс-Україна
17:14 02.12.2025

Ірландія хоче "прискорити порядок денний розширення" під час свого головування в ЄС - прем'єр

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін висловив підтримку шляху України до ЄС і заявив про намір "прискорити порядок денний розширення" під час свого головування в Європейському союзі у другій половині 2026 року.

"Ірландія була одним із перших прихильників членства України в ЄС. Це критично важлива частина майбутньої безпеки України", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Дубліні у вівторок.

Мартін додав, що український народ заслуговує на "трансформаційний вплив" членства в Європейському союзі.

"Те, що ми прагнемо зробити, коли візьмемо на себе головування в Європейському Союзі в другій половині наступного року, - це пришвидшити порядок денний розширення. Це одна з ключових цілей ірландського головування - побачити, чи зможемо ми домовитися про розділи. Ми обговорювали це, і ми будемо дуже проактивними в цьому відношенні", - заявив він.

