Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Ірландії
У Дубліні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна.
Про це стало відомо з трансляції, яку проводив Youtube-канал Офісу президента.
Перед початком зустрічі лідери обмінялися рукостисканням.
Як повідомлялося, раніше Мартін зустрів президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Дубліні під час їхнього офіційного візиту до країни.
Відомо, що Зеленський проведе двосторонню зустріч з Мартіном, разом вони відвідають церемонію відкриття Ірландсько-українського економічного форуму, який, "пропонує можливість дослідити потенціал для зміцнення бізнес-зв'язків, торговельних та інвестиційних зв'язків між Ірландією та Україною".