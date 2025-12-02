Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Ірландії

У Дубліні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна.

Про це стало відомо з трансляції, яку проводив Youtube-канал Офісу президента.

Перед початком зустрічі лідери обмінялися рукостисканням.

Як повідомлялося, раніше Мартін зустрів президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Дубліні під час їхнього офіційного візиту до країни.

Відомо, що Зеленський проведе двосторонню зустріч з Мартіном, разом вони відвідають церемонію відкриття Ірландсько-українського економічного форуму, який, "пропонує можливість дослідити потенціал для зміцнення бізнес-зв'язків, торговельних та інвестиційних зв'язків між Ірландією та Україною".