Інтерфакс-Україна
Події
14:48 02.12.2025

Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Ірландії

1 хв читати

У Дубліні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна.

Про це стало відомо з трансляції, яку проводив Youtube-канал Офісу президента.

Перед початком зустрічі лідери обмінялися рукостисканням.

Як повідомлялося, раніше Мартін зустрів президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Дубліні під час їхнього офіційного візиту до країни.

Відомо, що Зеленський проведе двосторонню зустріч з Мартіном, разом вони відвідають церемонію відкриття Ірландсько-українського економічного форуму, який, "пропонує можливість дослідити потенціал для зміцнення бізнес-зв'язків, торговельних та інвестиційних зв'язків між Ірландією та Україною".

Теги: #мартін_міхал #дублін #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 02.12.2025
Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

00:28 02.12.2025
Перша леді України та французькі високопосадовці обговорили повернення дітей у межах Bring Kids Back UA

Перша леді України та французькі високопосадовці обговорили повернення дітей у межах Bring Kids Back UA

23:19 01.12.2025
МЗС: Україна залишатиметься пріоритетом для ЮНЕСКО – зустріч Сибіги з новим Генеральним директором

МЗС: Україна залишатиметься пріоритетом для ЮНЕСКО – зустріч Сибіги з новим Генеральним директором

18:39 01.12.2025
Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

18:35 01.12.2025
Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

18:32 01.12.2025
Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

18:30 01.12.2025
Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL

Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL

17:15 01.12.2025
Зеленський разом з Макроном та Стармером говорили з Віткоффом, домовилися більше деталей обговорити особисто

Зеленський разом з Макроном та Стармером говорили з Віткоффом, домовилися більше деталей обговорити особисто

15:59 01.12.2025
Зеленський обговорив із Макроном перемовини заради закінчення війни

Зеленський обговорив із Макроном перемовини заради закінчення війни

12:17 01.12.2025
Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

У прифронтових областях триває обов’язкова евакуація, на Донеччині лишається 424 дитини – МВС

У Краматорську вже двоє загиблих внаслідок удару РФ, ще пʼятеро постраждали - ОВА

"Укрпошта" виставляє на аукціон 716 сильно зношених автівок для оновлення автопарку — гендиректор

В Україні хочуть запустити спільні наукові дослідження із бізнесом

Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на переговори з Путіним

Нідерланди розпочали місію з охорони логістичного вузла НАТО у Жешуві, вона триватиме до 1 червня 2026р.

У Києві викрили начальника райвідділу Центру пробації на оформленні фейкового опікунства за важкохворими родичами - СБУ

Міносвіти скасувало конкурс на ректора Харківського авіаційного інституту через відсутність кандидатів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА