Інтерфакс-Україна
Події
17:01 02.12.2025

Ірландія підтримує використання заморожених активів РФ та пропозицію ЄК щодо репараційного кредиту - прем'єр

1 хв читати
Ірландія підтримує використання заморожених активів РФ та пропозицію ЄК щодо репараційного кредиту - прем'єр

Ірландія підтримує використання заморожених російських активів для підтримки України та пропозицію Європейської комісії щодо кредиту для України, забезпеченого цими активами, заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

"Щодо іммобілізованих активів, позиція Ірландії дуже чітка. Ми підтримуємо використання іммобілізованих активів для фінансування відбудови України та фінансової підтримки України. Ми підтримуємо пропозиції Комісії щодо кредиту на основі цих заморожених активів з метою фінансової підтримки України, а також відбудови.", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Дубліні у вівторок.

Мартін пояснює це тим, що зокрема, "має бути стримування від такої поведінки в майбутньому", адже "має бути певна відповідальність агресора, який завдав такої руйнівної шкоди країні".

По-друге, як наголосив очільник уряду, існує питання масштабності реконструкції України та "її вартості, і хто за це платитиме". Він наголосив, що "це не можуть бути лише європейські платники податків", оскільки Європа не розпочинала цю війну.

"Я сподіваюся, що груднева зустріч дійде до висновку. Ми повністю поважаємо занепокоєння бельгійського уряду, і ці питання мають бути врегульовані, і це має бути колективна угода по всьому Європейському Союзу", - підкреслив Мартін.

Теги: #підтримка_україни #росактиви #ірландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:17 02.12.2025
Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

16:56 02.12.2025
Ірландія відкрита для участі у підтримці миру та моніторингу в Україні – Мартін

Ірландія відкрита для участі у підтримці миру та моніторингу в Україні – Мартін

12:14 02.12.2025
США планують повернути Росії заморожені активи після укладення мирної угоди – ЗМІ

США планують повернути Росії заморожені активи після укладення мирної угоди – ЗМІ

01:52 02.12.2025
Прем’єр Ірландії зустрів Зеленського та першу леді в Дубліні: Підтримка народу України залишається непохитною

Прем’єр Ірландії зустрів Зеленського та першу леді в Дубліні: Підтримка народу України залишається непохитною

00:53 02.12.2025
Літак Зеленського здійснив посадку в Ірландії

Літак Зеленського здійснив посадку в Ірландії

11:03 01.12.2025
Зеленський здійснить перший візит до Ірландії у вівторок - ЗМІ

Зеленський здійснить перший візит до Ірландії у вівторок - ЗМІ

11:43 28.11.2025
Бельгія вважає, що використання заморожених російських активів може зірвати мирну угоду в Україні

Бельгія вважає, що використання заморожених російських активів може зірвати мирну угоду в Україні

17:58 26.11.2025
Мерц у Бундестазі: Підтримка України буде збільшена до EUR11,5 млрд у 2026р. – ЗМІ

Мерц у Бундестазі: Підтримка України буде збільшена до EUR11,5 млрд у 2026р. – ЗМІ

15:44 26.11.2025
Фінляндія посилює підтримку України, приєднуючись до Військово-морської коаліції

Фінляндія посилює підтримку України, приєднуючись до Військово-морської коаліції

12:31 18.11.2025
Підтримка України у протистоянні з РФ – на порядку денному Ради ЄС з питань закордонних справ

Підтримка України у протистоянні з РФ – на порядку денному Ради ЄС з питань закордонних справ

ВАЖЛИВЕ

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожих атак у листопаді пошкоджено 148 житлових будинків у Харкові

ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

Різкі заяви Путіна посилюють тиск перед ключовими переговорами зі США щодо України – ЗМІ

Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства - прем'єр

На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

Ірландія хоче "прискорити порядок денний розширення" під час свого головування в ЄС - прем'єр

Нідерланди планують центри для українських біженців у 2027 році – ЗМІ

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Ірландії допомогу, санкції проти РФ

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Зеленський в середу може зустрітися з Віткоффом та Кушнером в "однієї з європейських країн" – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА