Ірландія підтримує використання заморожених активів РФ та пропозицію ЄК щодо репараційного кредиту - прем'єр

Ірландія підтримує використання заморожених російських активів для підтримки України та пропозицію Європейської комісії щодо кредиту для України, забезпеченого цими активами, заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

"Щодо іммобілізованих активів, позиція Ірландії дуже чітка. Ми підтримуємо використання іммобілізованих активів для фінансування відбудови України та фінансової підтримки України. Ми підтримуємо пропозиції Комісії щодо кредиту на основі цих заморожених активів з метою фінансової підтримки України, а також відбудови.", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Дубліні у вівторок.

Мартін пояснює це тим, що зокрема, "має бути стримування від такої поведінки в майбутньому", адже "має бути певна відповідальність агресора, який завдав такої руйнівної шкоди країні".

По-друге, як наголосив очільник уряду, існує питання масштабності реконструкції України та "її вартості, і хто за це платитиме". Він наголосив, що "це не можуть бути лише європейські платники податків", оскільки Європа не розпочинала цю війну.

"Я сподіваюся, що груднева зустріч дійде до висновку. Ми повністю поважаємо занепокоєння бельгійського уряду, і ці питання мають бути врегульовані, і це має бути колективна угода по всьому Європейському Союзу", - підкреслив Мартін.