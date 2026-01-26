"Нова пошта" планує у 2026р відкрити близько 10 тис. нових точок сервісу та сортувальні термінали у трьох містах - СЕО

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи NOVA планує у 2026 році відкрити близько 10 тис. нових точок сервісу, серед яких майже 6 тис. поштоматів та приблизно 300 відділень власної мережі, повідомив в інтерв’ю виданню LIGA.net CEO компанії Євген Тафійчук.

За його словами, "Нова пошта" відкриватиме відділення нового формату площею 40-50 кв. м, які знаходитимуться переважно в ЖК.

"Їх функція і мета – бути максимально близькими до того клієнта, який віддає перевагу саме відділенню, тим сервісам, які ми там надаємо", - зауважив СЕО компанії.

Станом на початок січня 2026 року мережа компанії налічувала більше 50 тис. точок обслуговування, серед них 15,9 тис. відділень та 34,2 тис. поштоматів.

Тафійчук уточнив, що метою "Нової пошти" є переведення всіх відділень з офлайну в онлайн.

Він наголосив, що компанія ставить за мету зростати темпами 30% рік до року за допомогою впровадження наявних продуктів та нових.

СЕО також повідомив, що у 2026 році планується запустити сортувальні термінали у Львові, Вінниці та Житомирі.

"Це три основні об'єкти. Але в планах ще є відкрити до десяти маленьких механізованих депо", - наголосив Тафійчук.

СЕО "Нової пошти" уточнив, що обсяг інвестицій компаній цього року складатиме близько 3 млрд грн, з них близько половини буде спрямовано на автоматизацію, роботизацію та розвиток сортувальної інфраструктури.

Як повідомлялось, "Нова пошта" у 2025 році збільшила виручку на 21% порівняно з 2024 роком – до більше ніж 54 млрд грн, а її прибуток склав 2,6 млрд грн порівняно із 2,5 млрд грн роком раніше. Кількість доставлених посилок та вантажів у 2025 році зросла на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, у тому числі міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.

У жовтні 2025 року зазначалось, що "Нова пошта" призначила новим керівником Євгена Тафійчука, який приєднався до компанії 2012 року на посаду вантажника, а з 2021 року обіймав посади операційного директора "Нової пошти" як в Україні, так і в Європі.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.