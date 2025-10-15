"Нову пошту" з 1 січня офіційно очолить операційний директор Тафійчук

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" призначила новим керівником Євгена Тафійчука, який приєднався до компанії 2012 року на посаду вантажника, а з 2021 року обіймав посади операційного директора "Нової пошти" як в Україні, так і в Європі.

"До кінця року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба. У найближчі два з половиною місяці обидва топменеджери працюватимуть разом за моделлю selected & acting CEO для плавної передачі повноважень", – йдеться у пресрелізі компанії у середу.

Зазначається, що конкурс на посаду був відкритим: розглядалося понад 20 кандидатів, включно з управлінцями з міжнародних компаній.

"У фінал вийшли троє: два зовнішніх кандидати і один внутрішній. Ми пишаємося, що лідер, якого ми обрали, зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього", — наведено у релізі слова співвласника "Нової пошти" Вячеслава Климова.

Наголошується, що під керівництвом Тафійчука відбулася трансформація кур’єрської доставки, мережа відділень "Нової пошти" подвоїлася, а швидкість доставки стала найвищою на українському логістичному ринку.

Як повідомлялося, у 2025 році завершується 10-річний період співпраці "Нової пошти" з СЕО Олександром Бульбою.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

У першому півріччі 2025 року компанія збільшила виручку на 23% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 24,6 млрд грн. Обсяг доставлених посилок і вантажів становив 238 млн (на 7% більше), мережа її відділень зросла на 708 точок – до 13 985, а поштоматів –ніж на понад 4 тис., до 28,326 тис.