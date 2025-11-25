"Нова пошта" з 1 грудня оновлює частину тарифів та впроваджує додаткову оплату за отримання посилок у поштоматах

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova з 1 грудня змінює частину тарифів, вводячи доплату 10 грн за отримання посилок у поштоматах та підвищуючи вартість кур’єрського доставлення і забору на 15 грн — до 50 грн, йдеться у повідомлені компанії.

"Це необхідно, аби зберігати звичну швидкість та якість сервісу. Без змін залишаються доставка посилок до 2 кг та відправка з селища чи села", – зазначила "Нова пошта".

Згідно з повідомленням у Телеграм-каналі, від початку грудня доставка документів у конверті по місту становитиме 60 грн, а по Україні зросте на 5 грн – до 70 грн.

Доставка посилок по місту між відділеннями вагою до 10 кг подорожчає на 10 грн — до 100 грн, а до 30 кг — на 20 грн, до 160 грн.

Що стосується посилок по Україні між відділеннями, то від 1 грудня доставка відправлень вагою до 10 кг становитиме 120 грн замість 110 грн зараз, а до 30 кг — 180 грн замість 160 грн.

Окремо "Нова пошта" додала, що за габарит понад 120 см або без коробки компанія введе доплату 100 грн за кожне місце для посилок.

У нових тарифах також уточнюється, що тариф на доставлення документів у фірмовому конверті у відділення по місту становитиме 60 грн, а по Україні – 70 грн, наразі діє єдиний тариф 65 грн.

Утім, лідер експрес-відправлень в Україні уточнив, що без змін залишаються доставка посилок до 2 кг та відправка з селища чи села. Крім того, як і раніше, у вартість входить комісія за оголошену цінність до 500 грн, переадресування в дорозі, повернення посилок і документів, фірмовий конверт та пакети 0,5-4 кг та гарантоване відшкодування оголошеної цінності у разі форс-мажору.

"Нова пошта" нагадала, що востаннє підвищувала тарифи 2024 року, в середньому на 10 грн на доставку посилок і документів.

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova за січень-вересень 2025 року збільшила виручку на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 37 млрд 730,11 млн грн та скоротила чистий прибуток на 6,2% – до 1 млрд 544,20 млн грн.

Загалом лідер експрес-відправлень в Україні на 6 жовтня мав 44 983 точки сервісу, серед яких 14 336 — відділення та 30 647 – поштомати. У першому півріччі цього року мережа відділень зросла на 708 точок – до 13 985, а поштоматів – на понад 4 тис., до 28 326.

"Нова пошта" раніше повідомляла, що у першому півріччі 2025 року доставила 238 мільйонів посилок та вантажів, що на 7% більше ніж за той самий період 2024 року, а також 5,9 млн міжнародних посилок. Компанія прогнозувала доставку 75 млн посилок через поштомати за результатами 2025 року.

Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.