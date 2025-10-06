Інтерфакс-Україна
Події
10:23 06.10.2025

Новим СЕО мережі "Фокстрот" став топменеджер Поліщук

2 хв читати
Новим СЕО мережі "Фокстрот" став топменеджер Поліщук

Мережу електроніки та побутової техніки "Фокстрот" з 6 жовтня очолив топменеджер компанії Юрій Поліщук, повідомила пресслужба ритейлера.

"Основні компетенції Юрія Поліщука у "Фокстроті" будуть спрямовані на вдосконалення бізнес-моделі з фокусом на ефективність, прибутковість та подальше впровадження інновацій. Важливим напрямком стане мотивація команди, а також поєднання потреб клієнтів із бізнес-цілями", - йдеться у повідомленні.

Поліщук обіймав посаду комерційного директора "Фокстрот" у 2019-2020 роках, а до цього 14 років працював у мережі, з яких шість років – на посаді фінансового директора. Його кар’єра охоплює понад 10 років досвіду на керівних посадах у роздрібній торгівлі та 15 років у сфері фінансового менеджменту. Має значний досвід роботи з роздрібними компаніями у сферах фармацевтики, побутової техніки та електроніки.

Зазначається, що зміни в компанії пов’язані з новим етапом розвитку ритейлера з підвищеним акцентом на цифровізацію, подальшим зміцненням омніканальної екосистеми для клієнтів та посиленням конкурентних позицій бренду.

Поліщук змінив на посаді Олексія Зозулю, який керував компанією протягом шести років.

"Заслуга команди на чолі з Олексієм Зозулею – успішна цифрова трансформація бренду та розвиток мультиканального продажу товарів, збереження дієвості бренда в часи COVID, а особливо в часи Великої війни за незалежність України. У складні часи бізнес зберіг стійкість, довіру покупців, перспективи росту і утримання лідерства", - подякував Зозулі за роботу співзасновник "Фокстрот" Геннадій Виходцев.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на початок жовтня 2025 року компанія оперує 127 магазинами, що працюють у 68 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

За даними YouControl, дохід ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2024 року становив 14 млрд 882,632 млн грн, що на 17,6% більше ніж за 2023 рік, а чистий прибуток - 6 млн 721 тис. грн проти 314 млн 436 тис. грн відповідно.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.

Теги: #поліщук #сео #фокстрот

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 12.09.2025
NovaРay призначила нового СЕО

NovaРay призначила нового СЕО

17:33 11.09.2025
"Фокстрот" відкрив оновлений магазин у Миргороді

"Фокстрот" відкрив оновлений магазин у Миргороді

13:30 10.09.2025
Інновації допомагають нам упевнено вести бізнес і задовольняти наших клієнтів - СЕО мережі "Фокстрот"

Інновації допомагають нам упевнено вести бізнес і задовольняти наших клієнтів - СЕО мережі "Фокстрот"

11:16 10.09.2025
"Фокстрот" запустив продаж відновлених смартфонів

"Фокстрот" запустив продаж відновлених смартфонів

13:14 01.09.2025
Оксана Кириченко стала СЕО національної мережі зоомаркетів MasterZoo

Оксана Кириченко стала СЕО національної мережі зоомаркетів MasterZoo

10:18 19.08.2025
NovaPay з жовтня змінить СЕО

NovaPay з жовтня змінить СЕО

21:18 08.08.2025
"Фокстрот" відкрив 6-й магазин у Кривому Розі

"Фокстрот" відкрив 6-й магазин у Кривому Розі

16:44 12.05.2025
УЧХ передав книги з міжнародного гуманітарного права понад 150 бібліотекам

УЧХ передав книги з міжнародного гуманітарного права понад 150 бібліотекам

12:36 12.04.2025
Зеленський ввів у дію санкції проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та бізнесмена Поліщука

Зеленський ввів у дію санкції проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та бізнесмена Поліщука

19:08 01.04.2025
Глава UBS став найбільш високооплачуваним CEO у найбільших банках континентальної Європи у 2024 р.

Глава UBS став найбільш високооплачуваним CEO у найбільших банках континентальної Європи у 2024 р.

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Генштаб зафіксував впродовж доби 231 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

ОСТАННЄ

СБУ викрила й повернула з Європи неповнолітнього агента ворога, який допомагав організовувати теракти в Україні

Українські дрони атакували найбільшу нафтобазу в Криму

Сили оборони Півдня України: через ворожі атаки загинули двоє людей, 14 зазнали поранень

Пошукові роботи в селі Юречкова в Польщі завершено, поховань не виявлено - УІНП

ВАКС частково задовольнив апеляцію Мін’юсту та стягнув в дохід держави активи колишнього нардепа від Партії регіонів

"Чернігівобленерго" повідомляє про влучання в енергетичний об'єкт вночі

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Держприкордонслужба: Причина розформування підрозділу Касьянова – це відсутність підтверджених уражень російських обʼєктів

Генштаб зафіксував впродовж доби 231 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА