Новим СЕО мережі "Фокстрот" став топменеджер Поліщук

Мережу електроніки та побутової техніки "Фокстрот" з 6 жовтня очолив топменеджер компанії Юрій Поліщук, повідомила пресслужба ритейлера.

"Основні компетенції Юрія Поліщука у "Фокстроті" будуть спрямовані на вдосконалення бізнес-моделі з фокусом на ефективність, прибутковість та подальше впровадження інновацій. Важливим напрямком стане мотивація команди, а також поєднання потреб клієнтів із бізнес-цілями", - йдеться у повідомленні.

Поліщук обіймав посаду комерційного директора "Фокстрот" у 2019-2020 роках, а до цього 14 років працював у мережі, з яких шість років – на посаді фінансового директора. Його кар’єра охоплює понад 10 років досвіду на керівних посадах у роздрібній торгівлі та 15 років у сфері фінансового менеджменту. Має значний досвід роботи з роздрібними компаніями у сферах фармацевтики, побутової техніки та електроніки.

Зазначається, що зміни в компанії пов’язані з новим етапом розвитку ритейлера з підвищеним акцентом на цифровізацію, подальшим зміцненням омніканальної екосистеми для клієнтів та посиленням конкурентних позицій бренду.

Поліщук змінив на посаді Олексія Зозулю, який керував компанією протягом шести років.

"Заслуга команди на чолі з Олексієм Зозулею – успішна цифрова трансформація бренду та розвиток мультиканального продажу товарів, збереження дієвості бренда в часи COVID, а особливо в часи Великої війни за незалежність України. У складні часи бізнес зберіг стійкість, довіру покупців, перспективи росту і утримання лідерства", - подякував Зозулі за роботу співзасновник "Фокстрот" Геннадій Виходцев.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на початок жовтня 2025 року компанія оперує 127 магазинами, що працюють у 68 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

За даними YouControl, дохід ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2024 року становив 14 млрд 882,632 млн грн, що на 17,6% більше ніж за 2023 рік, а чистий прибуток - 6 млн 721 тис. грн проти 314 млн 436 тис. грн відповідно.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.