Питання керівника "Оператора ГТС України" вирішуватиме оновлена наглядова рада – Мінекономіки

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ, Київ), яке на 100% належить державі, має дві вакансії представника держави в наглядовій раді, які мають бути заповнена протягом цього місяця, після чого оновлена наглядова рада вирішить питання керівника компанії, повідомила заступник міністра Анна Артеменко, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Завершення (конкурсу) чи новий конкурс на CEO – це вже, умовно кажучи, буде вирішувати повний склад наглядової ради", – сказала вона на Міжнародному форумі корпоративних директорів в Києві в п’ятницю, організованому Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ).

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Юлія Свириденко в середині листопада заявила, що конкурс на посаду керівника "Оператор ГТС" офіційно зупинено у зв’язку із розслідуванням НАБУ справи "Мідас".

"Таке рішення ухвалено у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК "Енергоатом", в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу. У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у четвер.

За її словами, конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників.

Раніше в медіа з'явилася інформація, що очолити ОГТСУ могла ексчлен енергетичного регулятора НКРЕКП та її голова у 2018-19 роках Оксана Кривенко.

Згідно з інформацією на сайті ОГТСУ, 27 жовтня 2023 в ході виконання корпоративної реформи 100% частки цього ТОВ було передано Міністерству енергетики України.

Після цього 31 жовтня була сформована наглядова рада ОГТСУ у складі трьох незалежних членів та одного представника держави. Незалежними членами стали Девід Чарльз Девіс (Велика Британія, невиконавчий директор, голова комітету з аудиту "Петрофак Лімітед", член наглядової ради та комітету з аудиту Wienerberger AG, Австрія), Ян Чадам (Польща, доцент економічного факультету Університету Марїї Кюрі-Склодовської, член наглядової ради Люблінській аеропорт С.А, Польща, та раніше член наглядової ради "Магістральні газопроводи України") та Сергій Коновець (Україна, фінансовий директор Торвелл Холдинг Лімітед, та раніше член наглядової ради державного Укрексімбанку).

Також до складу ради представницею держави було погоджено Світлану Гринчук, яка була заступником міністра енергетики України, але вона так і не приступила до виконання цих обов’язків. Пізніше Гринчук очолила Міндовкілля та Міненерго, але після справи "Мідас" була звільнена з поста міністра.