Трансбалканський маршрут залишився без бронювань на вересень – ексочільник ОГТСУ

На вересень жодна компанія не забронювала транспортувальні потужності для постачання газу з Греції до України через Трансбалканський коридор (Маршрут 1), повідомив ексочільник "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

"Для України це сигнал, що значних обсягів імпорту газу з південного напрямку поки не очікується, зокрема з Азербайджану", - написав він.

За словами Макогона, відсутність інтересу до вказаного маршруту пояснюється високою конкуренцією з інших маршрутів, невигідними умовами транспортування, а також очікуваннями трейдерів на запуск нового продукту — Маршрут 2, що з’єднає LNG-термінал в Александруполі (Греція) з Україною через Болгарію, Румунію та Молдову.

Він нагадав, що у серпні бронювання через Трансбалканський коридор частково відновилося, але обсяг становив лише близько 0,4 млн куб. м на добу.

На думку ексочільника ОГТСУ, відсутність попиту на транспортування газу через Маршрут 1 зумовлена, в найпершу чергу, високими цінами з боку операторів та складнощами бронювання.

"Проблема в його (маршруту – ІФ-У) вартості та складності бронювання та роботи з кожним оператором. Поки оператори не зроблять ціни привабливими для трейдерів, то він буде стояти пустим", - написав він у коментарі до своєї публікації.

Зокрема, на думку Макогона, основною проблемою є румунські та молдовські оператори, які встановили високий тариф на транспортування.

"І основна проблема Румунія, яка поставила найбільший тариф, хоча у них навіть компресорної станції немає там. А ще і Молдова встановила великий тариф.

Коли Румунія та Молдова зменшать тариф, то попит зʼявиться", - вважає він.

Як повідомлялося, за результатами аукціону на регіональній платформі бронювання RBP на серпень 2025 року було заброньовано 20% пропускної спроможності Трансбалканського газового маршруту, що в 2,6 раза перевищило результат попереднього конкурсу на липень (0,163 млн куб. м/добу).

Перший аукціон 29 травня з бронювання потужностей для транспортування газу з Греції до України вздовж Трансбалканського маршруту на червень в обсязі 2,9 млн куб. м/добу завершився без жодної заявки від учасників.

Оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України розробили схему постачань природного газу з Греції в Україну Трансбалканським коридором. Зокрема, болгарська Bulgartransgaz EAD, грецька DESFA SA, румунська Transgaz SA та молдовська VestMoldTransgaz SRL разом з українським ОГТСУ спільно пропонують маршрутний пакетний продукт для постачань природного газу на період з червня до жовтня 2025 року.

Для підвищення привабливості маршруту сторони домовилися про єдиний тариф на транзит газу зі знижкою 25%. Для українського оператора знижка становить 46%.

Оператори країн, які беруть участь у проєкті, проводять єдиний аукціон для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції в Україну.

Тендери з продажу потужності на наступний календарний місяць проводяться у четвертий понеділок кожного місяця. Для розподілу потужностей реалізується механізм аукціону з єдиною ціною.

Пропонований транспортний пакет може використовуватися лише для постачань газу в Україну.