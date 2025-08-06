План Міненерго з накопичення 13,2 млрд куб. м газу на 1 листопада потребуватиме імпорту взимку ще 1,5 млрд куб. м – ексочільник ОГТСУ

План Міністерства енергетики України з накопичення запасів газу у підземних сховищах (ПСГ) на 1 листопада 2025 року обсягом 13,2 млрд куб. м (або 8,6 млрд куб. м без врахування буферного газу) є занизьким і потребуватиме додаткового імпорту взимку ще 1,5 млрд куб. м, вважає ексочільник ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"На мою думку, це доволі низька цифра (13,2 млрд куб. м – ІФ-У), яка лише трохи перевищує фактичний рівень минулого року (12,8 млрд куб. м). Це означає, що без імпорту взимку Україна знову вийде з опалювального сезону з майже порожніми сховищами", - написав він в Facebook у середу.

За словами Макогона, у сезоні 2024/25 рр. з ПСГ було відібрано 7,56 млрд куб. м, Оскільки запаси газу в сховищах вичерпалися, групі "Нафтогаз" у лютому–березні 2025 року довелося терміново імпортувати газ.

"Отже, можна сказати, що Міненерго не вважає за потрібне створювати додатковий резерв на випадок повторення атак на видобуток", - припустив він.

Сам ексочільник ОГТСУ вважає за необхідне накопичити запас газу в ПСГ мінімальним обсягом 14,6 млрд куб. м. Якщо у цьому разі газ не буде повністю використано, він просто перейде на наступний сезон.

"З огляду на плановий обсяг у 13,2 млрд куб м я б рекомендував "Нафтогазу" вже зараз контрактувати мінімум 1,5 млрд куб. м для постачання в Україну в січні–березні-2026. Торік цього зроблено не було, тому в лютому довелося купувати газ екстрено — за дуже високими цінами", - зазначив він.

За даними Макогона, у липні в Україну було імпортовано 830,8 млн куб. м газу, 90% обсягів якого імпортував "Нафтогаз". Середній щодобовий обсяг імпорту за минулий місяць склав 26,8 млн куб. м, що становить менше ніж 50% від наявних технічних можливостей.

Станом на 31 липня у ПСГ України було 5,05 млрд куб. м активного газу (або 9,65 млрд куб. м з урахуванням 4,6 млрд куб. м активного газу, що виконує функцію буферного та не підлягає відбору).

Рівень наповненості ПСГ на кінець липня становив 16,78% (на цю дату в 2024 році – 20,44%, у 2023 році – 25,18%).

Ексочільник ОГТСУ проінформував, що наразі споживання газу складає 20–22 млн куб. м/день, що дає змогу за наявного видобутку та імпорту закачувати до 55 млн куб. м/день. Але восени споживання зросте (якщо буде холодно) і обсяги закачування зменшаться, якщо імпорт не буде збільшено.

"Висновок: шанси вийти до 1 листопада на 13,2 млрд куб. м у ПСГ є. Але головне — активно імпортувати у серпні–жовтні, поки дозволяють ринок і погода», - резюмував Макогон.