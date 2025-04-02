Інтерфакс-Україна

Економіка

09:12 02.04.2025

Наглядова рада ОГТСУ 4 квітня розгляне звіт першого етапу конкурсу на посаду очільника компанії

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Наглядова рада ОГТСУ 4 квітня розгляне звіт першого етапу конкурсу на посаду очільника компанії

Наглядова рада (НР) ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) на засіданні 4 квітня розгляне звіт першого етапу відбору на посаду генерального директора товариства.

"На ньому (на засіданні – ІФ-У) наглядова рада також погодить подальші дії в рамках конкурсу на посаду генерального директора ОГТСУ", - повідомляється на сайті компанії.

За інформацією товариства, конкурсний відбір відбувався із залученням рекрутингової агенції ТОВ "ТЕДВАЙЗОРС", яка отримала резюме від 70 кандидатів.

Прийом заявок від учасників конкурсу на посаду очільника ОГТСУ завершився 31 березня.

Як повідомлялося, призначений у березні 2023 року т.в.о. ген директора ОГТСУ Дмитро Липпа 12 лютого 2025 року написав у Facebook, що перебуватиме на посаді до кінця опалювального сезону, а тоді залишить компанію.

ТОВ "Оператор ГТС України" є природною монополією, яка забезпечує транспортування природного газу споживачам України та країн ЄС. Починаючи з 1 січня 2020 року ОГТСУ є сертифікованим оператором газотранспортної системи України, повністю незалежним від вертикально інтегрованих підприємств. За результатами 2024 року ОГТСУ отримав понад 38,5 млрд грн доходу. 

Теги: #огтсу #наглядова_рада

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