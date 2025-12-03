Наглядова рада ПриватБанку переобрала Заіграєва членом правління з корпоративного та МСБ-напряму

Наглядова рада ПриватБанку за результатами відкритого конкурсу ухвалила рішення призначити Євгена Заіграєва членом правління з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу (МСБ).

"Це призначення підтверджує сталість стратегії банку та високу оцінку результатів Заіграєва, адже кредитний портфель за рік зріс на 46% – до понад 50 млрд грн, що перевищує середні темпи ринку", — зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Заіграєв працює у ПриватБанку з 2020 року та з 2022 року входить до правління як керівник напряму МСБ. Від 2024 року, після відновлення роботи банку з корпоративними клієнтами, у сферу його відповідальності також увійшов корпоративний сегмент.

"Наша амбітна мета на найближчі три-п’ять років – подвоїти кредитування корпоративного бізнесу та зберігати лідерські темпи у сегменті МСБ, посилюючи підтримку підприємців у складних умовах", – наголосив Заіграєв.

За даними банку, за час його роботи було створено підрозділ кредитування корпоративних клієнтів, налагоджено операційні процеси та запущено низку нових сервісів для корпоративного бізнесу, агросектору, лізингу та торгового еквайрингу, а команда напряму за цей період майже подвоїлася.

У банку уточнили, що обсяг кредитів, наданих корпоративному сегменту, у 2025 році зріс у 2,5 раза – з 3,8 млрд грн у 2024 році до 9,5 млрд грн за дев’ять місяців цього року. Очікується, що на кінець року портфель корпоративного кредитування становитиме 16–17 млрд грн. Нині банк обслуговує 35–40% корпоративних клієнтів на ринку.

Зазначається, що NPS (Net Promoter Score – показник лояльності клієнтів) ПриватБанку в сегменті корпоративних клієнтів весь минулий рік зростав щокварталу на кілька відсоткових пунктів і станом на другий квартал 2025 року досяг 68,2%.

ПриватБанк також повідомив про лідерські позиції у фінансуванні МСБ, комплексному обслуговуванні мікро- та малого бізнесу та інфраструктурі безготівкових платежів. За даними Nilson Report, за останній рік, банк піднявся на три позиції у світовому рейтингу еквайрів.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи ПриватБанку, за даними Нацбанку, на 1 жовтня 2025 року досягли 833,39 млрд грн.