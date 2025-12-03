Інтерфакс-Україна
Події
19:27 03.12.2025

Наглядова рада ПриватБанку переобрала Заіграєва членом правління з корпоративного та МСБ-напряму

2 хв читати
Наглядова рада ПриватБанку переобрала Заіграєва членом правління з корпоративного та МСБ-напряму

Наглядова рада ПриватБанку за результатами відкритого конкурсу ухвалила рішення призначити Євгена Заіграєва членом правління з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу (МСБ).

"Це призначення підтверджує сталість стратегії банку та високу оцінку результатів Заіграєва, адже кредитний портфель за рік зріс на 46% – до понад 50 млрд грн, що перевищує середні темпи ринку", — зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Заіграєв працює у ПриватБанку з 2020 року та з 2022 року входить до правління як керівник напряму МСБ. Від 2024 року, після відновлення роботи банку з корпоративними клієнтами, у сферу його відповідальності також увійшов корпоративний сегмент.

"Наша амбітна мета на найближчі три-п’ять років – подвоїти кредитування корпоративного бізнесу та зберігати лідерські темпи у сегменті МСБ, посилюючи підтримку підприємців у складних умовах", – наголосив Заіграєв.

За даними банку, за час його роботи було створено підрозділ кредитування корпоративних клієнтів, налагоджено операційні процеси та запущено низку нових сервісів для корпоративного бізнесу, агросектору, лізингу та торгового еквайрингу, а команда напряму за цей період майже подвоїлася.

У банку уточнили, що обсяг кредитів, наданих корпоративному сегменту, у 2025 році зріс у 2,5 раза – з 3,8 млрд грн у 2024 році до 9,5 млрд грн за дев’ять місяців цього року. Очікується, що на кінець року портфель корпоративного кредитування становитиме 16–17 млрд грн. Нині банк обслуговує 35–40% корпоративних клієнтів на ринку.

Зазначається, що NPS (Net Promoter Score – показник лояльності клієнтів) ПриватБанку в сегменті корпоративних клієнтів весь минулий рік зростав щокварталу на кілька відсоткових пунктів і станом на другий квартал 2025 року досяг 68,2%.

ПриватБанк також повідомив про лідерські позиції у фінансуванні МСБ, комплексному обслуговуванні мікро- та малого бізнесу та інфраструктурі безготівкових платежів. За даними Nilson Report, за останній рік, банк піднявся на три позиції у світовому рейтингу еквайрів.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи ПриватБанку, за даними Нацбанку, на 1 жовтня 2025 року досягли 833,39 млрд грн.

 

Теги: #приватбанк #заіграєв #наглядова_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 27.11.2025
Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

19:05 21.11.2025
ФДМУ оголосив конкурси на обрання членів НР "Центренерго" та "ЕКУ"

ФДМУ оголосив конкурси на обрання членів НР "Центренерго" та "ЕКУ"

11:14 21.11.2025
Наглядову раду "Енергоатома" планують затвердити до кінця 2025р - Мінекономіки

Наглядову раду "Енергоатома" планують затвердити до кінця 2025р - Мінекономіки

10:19 20.11.2025
ПриватБанк запустив купівлю та продаж ОВДП у мобільному застосунку "Приват24"

ПриватБанк запустив купівлю та продаж ОВДП у мобільному застосунку "Приват24"

17:03 17.11.2025
Уряд планує сформувати нову НР "Енергоатома" до кінця листопада, НР "Нафтогазу" – у січні-2026р. – Соболев

Уряд планує сформувати нову НР "Енергоатома" до кінця листопада, НР "Нафтогазу" – у січні-2026р. – Соболев

15:44 17.11.2025
Уряд погодив графік оновлення НР та правлінь енергокомпаній – депутат

Уряд погодив графік оновлення НР та правлінь енергокомпаній – депутат

21:56 11.11.2025
Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

21:50 11.11.2025
Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

20:09 11.11.2025
Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

19:04 23.10.2025
Двоє членів наглядової ради Прозорро.Продажі склали повноваження, троє додалось

Двоє членів наглядової ради Прозорро.Продажі склали повноваження, троє додалось

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL

Україна готує нові зустрічі у США - Зеленський

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

У Харкові вибух, є загиблий та двоє постраждалих - мер

ОСТАННЄ

Програмою "УЗ 3000" зацікавилося вже більше 100 тис. українців – УЗ

Зеленський очікує доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL

Угорщина продовжує отримувати нафту нафтопроводом "Дружба" після української атаки - Орбан

Україна готує нові зустрічі у США - Зеленський

Окупанти вдарили по Харкову, наслідки уточнюються

Будапешт не братиме участі в закупівлі американської зброї для України

Київ передав бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію допомоги – Кличко

Кількість загиблих у Харкові зросла до двох

У прийнятому в середу бюджеті закладено підвищення зарплати вчителям – заступниця керівника ОП

У Слов’янську поранені 8 людей, серед них двоє дітей – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА