Інтерфакс-Україна
Події
11:14 21.11.2025

Наглядову раду "Енергоатома" планують затвердити до кінця 2025р - Мінекономіки

3 хв читати
Наглядову раду "Енергоатома" планують затвердити до кінця 2025р - Мінекономіки

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев сподівається сформувати та затвердити наглядову раду НАЕК "Енергоатом" до кінця 2025 року, тоді як зазвичай процедура триває від трьох до шести місяців.

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами в четвер.

"Зараз ми у тісній співпраці з G7, ЄС, Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародним валютним фондом (МВФ) пропрацьовуємо детальний план перезапуску корпоративного управління в "Енергоатомі". Згідно з останніми змінами до статуту, там має бути сім членів: чотири незалежних і три представники держави. Головний напрям – проведення конкурсу за визначеною процедурою, але з максимальною мобілізацією всіх зусиль, щоб наглядова рада з'явилася до кінця року", - наголосив він.

За словами Соболева, процедура вже визначена чинним законодавством. Вона складається з публічного оголошення вимог, після чого надається мінімум 10 робочих днів на збір заявок, далі відбувається формування рекрутером короткого списку, співбесіди з кандидатами номінаційним комітетом (куди входять міжнародні партнери у якості спостерігачів) і затвердження фінального списку.

"Найшвидше цей процес можна пройти до кінця року", - підкреслив Соболев.

Як пояснив міністр, враховуючи, що конкурс на двох незалежних членів було оголошено у вересні 2025 року, вся підготовча робота з боку компанії-рекрутера вже зроблена, тому можна говорити про можливість завершення повноцінного конкурсу до кінця року. Проте, зазвичай відбір повного складу наглядової ради триває від трьох до шести місяців, а інколи й більше.

Крім того, Соболев наголосив, що міністерство фокусує роботу не лише на вже дивимось не лише на НАЕК "Енергоатом", а на весь сектор і великі держкомпанії.

Він зазначив, що 18 листопада уряд затвердив план дій по інших компаніях енергосектору: "Енергоатом", "Нафтогаз", "Укргідроенерго", Оператор ГТС, "Укренерго", "Центренерго", "Енергетична компанія України", "Гарантований покупець", "Українські розподільні мережі", "Регіональні електричні мережі", "Оператор ринку".

"Для кожної з них визначені конкретні кроки – або оновлення представників держави, або формування чи доукомплектування Наглядових рад там, де їх немає або вони працюють не в повному складі", - резюмував міністр.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення операції "Мідас", яка тривала майже 1,5 рок. В її рамках викрита схема масштабної корупції в енергетиці, зокрема з відмивання коштів НАЕК "Енергоатом". Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що через "офіс" з відмивання коштів, організований корупціонерами, так чи інакше, пройшло приблизно $100 млн, кошти виводилися у великих обсягах за кордон.

Серед встановлених НАБУ/САП учасників корупційної схеми зазначались, зокрема, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, член НКРЕКП, а раніше виконавчий директор з правового забезпечення "Енергоатому" Сергій Пушкар, ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов. Також участь в схемі брав ексміністр енергетики та міністр юстиції Герман Галущенко, а вже ексміністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву на звільнення 12 листопада (обидва звільнені з посад рішенням Верховної Ради 19 листопада).

Теги: #енергоатом #наглядова_рада #соболев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 21.11.2025
Мінекономіки очікує рекордних надходжень від приватизації за останні 10 років - понад 10 млрд грн

Мінекономіки очікує рекордних надходжень від приватизації за останні 10 років - понад 10 млрд грн

15:39 19.11.2025
"Енергоатом" від початку року сплатив 132 млрд грн за послугу ПСО й покрив 100% її вартості за січень-жовтень

"Енергоатом" від початку року сплатив 132 млрд грн за послугу ПСО й покрив 100% її вартості за січень-жовтень

17:07 18.11.2025
Двоє працівників "Енергоатома" загинуло внаслідок російської атаки 14 листопада

Двоє працівників "Енергоатома" загинуло внаслідок російської атаки 14 листопада

10:38 18.11.2025
"Енергоатом" планує відновити і збільшити проєктну потужність ХАЕС-2 до 1040 МВт після ремонту турбіни

"Енергоатом" планує відновити і збільшити проєктну потужність ХАЕС-2 до 1040 МВт після ремонту турбіни

17:38 17.11.2025
Уже сформовано шорт-лист кандидатів в НР "Енергоатома" – міністр економіки

Уже сформовано шорт-лист кандидатів в НР "Енергоатома" – міністр економіки

17:24 17.11.2025
Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

17:03 17.11.2025
Уряд планує сформувати нову НР "Енергоатома" до кінця листопада, НР "Нафтогазу" – у січні-2026р. – Соболев

Уряд планує сформувати нову НР "Енергоатома" до кінця листопада, НР "Нафтогазу" – у січні-2026р. – Соболев

15:44 17.11.2025
Уряд погодив графік оновлення НР та правлінь енергокомпаній – депутат

Уряд погодив графік оновлення НР та правлінь енергокомпаній – депутат

14:05 17.11.2025
Приватизація частки "Енергоатому" покращила б його корпоративне управління – очільник Мінекономіки

Приватизація частки "Енергоатому" покращила б його корпоративне управління – очільник Мінекономіки

19:19 16.11.2025
Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський проводить розмову з європейськими лідерами - джерело

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів - Умєров після зустрічі з американською делегацією

Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із з Зеленським

У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

РФ вдарила по енергетиці в кількох областях - Міненерго

ОСТАННЄ

Зеленський проводить розмову з європейськими лідерами - джерело

ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

Україна передала Литві російського військового, який катував литовця - СБУ

Внаслідок ворожих ударів по Одесі постраждали 7 людей – голова МВА

Наявність в Україні ядерного арсеналу не стримала б Росію від нападу вважають 10 з 25 опитаних експертів із зовнішньої політики – Фонд "Демініціативи"

Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня – ЗМІ

Комісія з відбору голови АРМА розпочала розробку методології відбору кандидатів, конкурс планують завершити до кінця року

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів - Умєров після зустрічі з американською делегацією

Глава МЗС Німеччини вважає пропозицію США не планом, а перерахуванням варіантів, які РФ і Україна мають обговорювати

Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із з Зеленським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА