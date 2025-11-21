Наглядову раду "Енергоатома" планують затвердити до кінця 2025р - Мінекономіки

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев сподівається сформувати та затвердити наглядову раду НАЕК "Енергоатом" до кінця 2025 року, тоді як зазвичай процедура триває від трьох до шести місяців.

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами в четвер.

"Зараз ми у тісній співпраці з G7, ЄС, Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародним валютним фондом (МВФ) пропрацьовуємо детальний план перезапуску корпоративного управління в "Енергоатомі". Згідно з останніми змінами до статуту, там має бути сім членів: чотири незалежних і три представники держави. Головний напрям – проведення конкурсу за визначеною процедурою, але з максимальною мобілізацією всіх зусиль, щоб наглядова рада з'явилася до кінця року", - наголосив він.

За словами Соболева, процедура вже визначена чинним законодавством. Вона складається з публічного оголошення вимог, після чого надається мінімум 10 робочих днів на збір заявок, далі відбувається формування рекрутером короткого списку, співбесіди з кандидатами номінаційним комітетом (куди входять міжнародні партнери у якості спостерігачів) і затвердження фінального списку.

"Найшвидше цей процес можна пройти до кінця року", - підкреслив Соболев.

Як пояснив міністр, враховуючи, що конкурс на двох незалежних членів було оголошено у вересні 2025 року, вся підготовча робота з боку компанії-рекрутера вже зроблена, тому можна говорити про можливість завершення повноцінного конкурсу до кінця року. Проте, зазвичай відбір повного складу наглядової ради триває від трьох до шести місяців, а інколи й більше.

Крім того, Соболев наголосив, що міністерство фокусує роботу не лише на вже дивимось не лише на НАЕК "Енергоатом", а на весь сектор і великі держкомпанії.

Він зазначив, що 18 листопада уряд затвердив план дій по інших компаніях енергосектору: "Енергоатом", "Нафтогаз", "Укргідроенерго", Оператор ГТС, "Укренерго", "Центренерго", "Енергетична компанія України", "Гарантований покупець", "Українські розподільні мережі", "Регіональні електричні мережі", "Оператор ринку".

"Для кожної з них визначені конкретні кроки – або оновлення представників держави, або формування чи доукомплектування Наглядових рад там, де їх немає або вони працюють не в повному складі", - резюмував міністр.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення операції "Мідас", яка тривала майже 1,5 рок. В її рамках викрита схема масштабної корупції в енергетиці, зокрема з відмивання коштів НАЕК "Енергоатом". Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що через "офіс" з відмивання коштів, організований корупціонерами, так чи інакше, пройшло приблизно $100 млн, кошти виводилися у великих обсягах за кордон.

Серед встановлених НАБУ/САП учасників корупційної схеми зазначались, зокрема, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, член НКРЕКП, а раніше виконавчий директор з правового забезпечення "Енергоатому" Сергій Пушкар, ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов. Також участь в схемі брав ексміністр енергетики та міністр юстиції Герман Галущенко, а вже ексміністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву на звільнення 12 листопада (обидва звільнені з посад рішенням Верховної Ради 19 листопада).