17:03 17.11.2025

Уряд планує сформувати нову НР "Енергоатома" до кінця листопада, НР "Нафтогазу" – у січні-2026р. – Соболев

Кабінет міністрів України на засіданні у понеділок затвердив план оновлення наглядових рад (НР) і керівництва державних енергетичних компаній, повідомив міністр енергетики, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев на сторінці в Facebook.

"Це необхідно, аби ці підприємства працювали стабільно, прозоро і з чітким управлінням", - написав він.

План стосується ключових компаній енергосектору – передусім НАЕК "Енергоатом", НАК "Нафтогаз України", "Укргідроенерго", "Оператор ГТС України (ОГТСУ), НЕК "Укренерго", "Центренерго" та низки підприємств розподільчої інфраструктури, і для кожного підприємства встановлені конкретні терміни. Зокрема, для "Енергоатом" – формування нової НР повинно бути завершено до кінця листопада, оновлення виконавчого органу – до кінця року, "Нафтогаз України" – формування нового складу НР – в січні 2026 року, оновлення виконавчих органів у компаніях групи "Нафтогаз" ("Укргазвидобування", "Укрнафта", "Українські розподільні мережі") – до кінця грудня.

"Перший крок уже цього тижня – затвердження нової наглядової ради "Енергоатому". Далі – поетапне оновлення корпоративного управління в інших компаніях відповідно до затвердженого графіка", – написав Соболев.

Відповідно з планом, для "Укргідроенерго" також призначення представника держави до складу НР має відбутися в грудні, проведення конкурсного відбору на посаду голови виконавчого органу – до початку лютого 2026 року.

Для ОГТСУ оновлення представників держави у складі НР заплановано на грудень, завершення конкурсного відбору на посаду голови виконавчого органу – до кінця року; "Укренерго" – оновлення представника держави у НР та формування нового складу – в грудні; "Центренерго" і "Енергетична компанія України" – формування нового складу НР протягом грудня–січня; держпідприємство "Гарантований покупець" – перетворення державного підприємства в акціонерне товариство та формування НР до кінця грудня; "Українські розподільні мережі", "Регіональні електричні мережі", Нижньодністровська ГЕС та Кременчуцька ТЕЦ – формування НР до кінця року.

За інформацією Соболева, окремий блок рішень також стосується внутрішніх документів. Зокрема, статути та положення будуть приведені до узгодженого формату відповідно до керівних принципів ОЕСР, щоб усі державні енергокомпанії працювали за однаковими і зрозумілими правилами – без розбіжностей у повноваженнях чи процедурах.

Теги: #енергоатом #наглядова_рада #соболев

