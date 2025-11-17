Уряд погодив графік оновлення НР та правлінь енергокомпаній – депутат

Кабінет міністрів України погодив план заходів щодо оновлення складу наглядових рад (НР) та виконавчих органів субʼєктів господарювання, які повʼязані з паливно-енергетичним комплексом.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши проєкт відповідного урядового розпорядження у Телеграм-каналі у понеділок.

Згідно з документом, новий склад НР АТ "НАЕК "Енергоатом" повинен бути сформований до 24 листопада 2025 року, а новий склад виконавчого органу товариства – протягом місяця після формування НР.

Своєю чергою, до 21 листопада має бути оголошено конкурсний відбір на НР АТ "НАК "Нафтогаз України" з завершенням її формування до 20 січня 2026 року, а також сформовані виконавчі органи групи "Нафтогаз", зокрема, АТ "Укргазвидобування", АТ "Укрнафта та ТОВ "Оператор ГТС України (ОГТСУ)" – до 31 січня 2026 року.

Уряд визначив відповідальними за формування НР вказаних двох товариств міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, енергетики та фінансів України.

Відповідно за формування виконавчих органів групи "Нафтогаз" відповідає Міністерство оборони України разом з НАК "Нафтогаз України".

Як йдеться з проєкту розпорядження, уряд також встановив граничні терміни формування чи доформування НР та виконавчих органів або подання пропозицій щодо перегляду складу виконавчих органів таким компаніям, як ПрАТ "Укргідроенерго", ОГТСУ, ПрАТ "НЕК "Укренерго", ПрАТ "Центренерго", АТ "Українські розподільні мережі", АТ "Енергетична компанія України", ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС", ДП "Регіональні електричні мережі" та ТОВ "Кременчуцька ТЕС".

Окрім того, уряд доручив відповідним міністерствам завершити перетворення державного підприємства "Гарантований покупець" в акціонерне товариство з формуванням його НР у термін до 31 грудня цього року.