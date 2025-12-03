Інтерфакс-Україна
Події
12:43 03.12.2025

Рада розгляне держбюджет-2026 в середу після компромісу щодо вчителів та 4% ПДФО місцевих бюджетів – Підласа

2 хв читати
Рада розгляне держбюджет-2026 в середу після компромісу щодо вчителів та 4% ПДФО місцевих бюджетів – Підласа

Бюджетний комітет Верховної Ради в середу після проведених консультацій рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проєкт державного бюджету України на 2026 рік, слухання проєкту у сесійній залі очікується вже в середу, повідомили голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу") та член комітету Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

"Бюджетний комітет проголосував рішення рекомендувати Раді ухвалити бюджет в другому читанні", – написав Гончаренко у Телеграм.

За словами його та Підласи, основна зміна, яку пропонує комітет – додати місцевим бюджетам 4% надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), тобто залишити в їх розпорядженні 64% ПДФО, та встановити цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності).

Голова Бюджетного комітету додала, що відповідно субвенція на різницю в тарифах, яка передбачалась місцевих бюджетам у сумі 15,2 млрд грн, виключається.

Окрім того, за її словами, досягнуті домовленості щодо виділення 1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерству оборони за рахунок зняття з програми "військового резерву" та 244 млн грн – Бюро економічної безпеки за рахунок зняття з Резервного фонду.

"Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% БЕЗ будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", – зазначила також голова Підласа.

Теги: #держбюджет #підласа #гончаренко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 03.12.2025
Голосування за Держбюджет-2026 покаже фактичну наявність коаліції - Железняк

Голосування за Держбюджет-2026 покаже фактичну наявність коаліції - Железняк

12:36 03.12.2025
Держбюджет-2026 не передбачатиме збільшення навантаження і переведення вчителів на строкові контракти

Держбюджет-2026 не передбачатиме збільшення навантаження і переведення вчителів на строкові контракти

15:06 02.12.2025
У Краматорську вже двоє загиблих внаслідок удару РФ, рятувальні роботи завершено

У Краматорську вже двоє загиблих внаслідок удару РФ, рятувальні роботи завершено

18:45 01.12.2025
В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

18:29 28.11.2025
Доходи загального фонду держбюджету в листопаді-2025 виросли на 4,5% проти листопада-2024 – Мінфін

Доходи загального фонду держбюджету в листопаді-2025 виросли на 4,5% проти листопада-2024 – Мінфін

17:36 28.11.2025
Зеленський очікує, що буде ухвалено держбюджет на 2026 рік

Зеленський очікує, що буде ухвалено держбюджет на 2026 рік

13:47 22.11.2025
Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін

Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін

18:19 19.11.2025
Втрати держбюджету від тінізації ринку кави сягають 1 млрд грн - Гетманцев

Втрати держбюджету від тінізації ринку кави сягають 1 млрд грн - Гетманцев

17:06 19.11.2025
Прем’єрка України разом з МВФ сподівається на прийняття держбюджету-2026 до 2 грудня

Прем’єрка України разом з МВФ сподівається на прийняття держбюджету-2026 до 2 грудня

12:27 18.11.2025
Звільнення Галущенка та Гринчук зазначені першими питаннями засідання Ради у вівторок – Гончаренко

Звільнення Галущенка та Гринчук зазначені першими питаннями засідання Ради у вівторок – Гончаренко

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська

Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

Марченко: ефективність програми "1000 годин контенту" можна буде побачити під час її реалізації

Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська

"Метінвест" за війну скоротив працівників у 2,3 рази – HR-директор компанії

Єрмак не відповів на запрошення мобілізуватись до ЗСУ - військова Чорновол

Качка у Кнесеті обговорив з міністром економіки Ізраїлю посилення економічного діалогу та обміну інноваціями

Найскладнішим наслідком атак РФ по енергетиці є передача електроенергії по країні – заступник глави Міненерго

СБУ заочно повідомила про підозру російському медику на прізвисько "доктор зло", який піддавав тортурам полонених

ГУР: 13 із 49 задіяних у виробництві "Іскандер-М" підприємств не перебувають під санкціями жодної країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА