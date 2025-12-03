Рада розгляне держбюджет-2026 в середу після компромісу щодо вчителів та 4% ПДФО місцевих бюджетів – Підласа

Бюджетний комітет Верховної Ради в середу після проведених консультацій рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проєкт державного бюджету України на 2026 рік, слухання проєкту у сесійній залі очікується вже в середу, повідомили голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу") та член комітету Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

"Бюджетний комітет проголосував рішення рекомендувати Раді ухвалити бюджет в другому читанні", – написав Гончаренко у Телеграм.

За словами його та Підласи, основна зміна, яку пропонує комітет – додати місцевим бюджетам 4% надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), тобто залишити в їх розпорядженні 64% ПДФО, та встановити цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності).

Голова Бюджетного комітету додала, що відповідно субвенція на різницю в тарифах, яка передбачалась місцевих бюджетам у сумі 15,2 млрд грн, виключається.

Окрім того, за її словами, досягнуті домовленості щодо виділення 1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерству оборони за рахунок зняття з програми "військового резерву" та 244 млн грн – Бюро економічної безпеки за рахунок зняття з Резервного фонду.

"Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% БЕЗ будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", – зазначила також голова Підласа.