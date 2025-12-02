Інтерфакс-Україна
14:26 02.12.2025

У Краматорську вже двоє загиблих внаслідок удару РФ, ще пʼятеро постраждали - ОВА

У Краматорську, що зазнав атаки російських безпілотників 1 грудня, вже двоє загиблих - з-під завалів девʼятиповерхівки деблокували тіло жінки, ще пʼятеро зазнали поранень, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Кількість загиблих у Краматорську, внаслідок російського удару по багатоповерхівці 1 грудня, збільшилась до двох - рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки", - написав він у фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялося, 1 грудня росіяни випустили по місту вісім "Гераней". За даними ОВА, у проміжку між 12:55 та 18:00 російські війська атакували місто вісьмома ударними дронами типу "Герань-2", цілеспрямовано бʼючи по житловій забудові та об’єктах інфраструктури.

