Інтерфакс-Україна
Економіка
11:01 29.05.2025

Оператори 5 країн домовилися про схему постачань американського ЗПГ із Греції в Україну

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Оператори 5 країн домовилися про схему постачань американського ЗПГ із Греції в Україну

Оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України розробили схему постачань американського зрідженого природного газу (ЗПГ) з Греції в Україну Трансбалканським коридором, повідомив румунський оператор Transgaz.

"Bulgartransgaz EAD (Болгарія), DESFA SA (Греція), Transgaz SA (Румунія), VestMoldTransgaz SRL (Молдова) і Gas TSO (Україна) спільно пропонують маршрутний пакетний продукт для постачань природного газу на період із червня до жовтня 2025 року, що сприятиме транспортуванню газу з Греції до України", - ідеться в пресрелізі компанії.

Для підвищення привабливості маршруту сторони домовилися про єдиний тариф на транзит газу зі знижкою 25%. Для українського оператора знижка становитиме 46%.

Газ надходитиме з Греції в Україну трансбалканським маршрутом через такі точки з'єднання: Сідірокастро/Кулата, Кардам/Негру-Воде, Ісакча/Орловка, Каушани/Гребеники.

Тендер на постачання в Україну в червні 2,9 млн куб. м газу на день оголошено 29 травня. Оператори країн, які беруть участь у проєкті, проводитимуть єдиний аукціон для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції в Україну.

У четвертий понеділок кожного місяця проводитимуться тендери з продажу потужності на наступний календарний місяць. Для розподілу потужностей буде реалізовано механізм аукціону з єдиною ціною.

У пресрелізі пояснюється, що схему розроблено для підготовки України до опалювального сезону.

"До жовтня 2025 року Україна має закачати до своїх підземних сховищ близько 5 млрд куб. м природного газу для підготовки до зимового сезону та гарантування безпеки вразливих категорій споживачів", - зазначається в повідомленні.

Пропонований транспортний пакет може використовуватися лише для постачань газу в Україну. Раніше газ у країну Трансбалканським коридором не постачали.

"Очікується, що використання маршруту приведе до збільшення коефіцієнта задіювання інфраструктури операторів на всьому маршруті, що приведе до збільшення їхніх доходів, які буде отримано від продажу невикористаних досі потужностей", - ідеться в пресрелізі.

Теги: #поставки #зпг #трансбалканський_коридор #газ #країни

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