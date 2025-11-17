Інтерфакс-Україна
Події
07:54 17.11.2025

Трамп анонсував законопроєкт про "дуже суворі санкції" проти країн, що ведуть бізнес із Росією

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку нового законопроєкту, який передбачає запровадження "дуже суворих санкцій" проти будь-якої країни, що продовжує вести бізнес із Росією, передає Reuters.

Під час розмови з журналістами Трамп підтвердив, що республіканці працюють над законодавчою ініціативою щодо посилення економічного тиску на Росію через її торговельних партнерів. За словами президента, він особисто запропонував цю ідею.

"Як ви знаєте, я запропонував це, тому проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, будуть застосовані дуже суворі санкції", – сказав Трамп.

За його словами, законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку. Він уточнив, що рішення щодо Тегерана може бути ухвалене в процесі доопрацювання законопроєкту.

 

