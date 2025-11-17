Трамп анонсував законопроєкт про "дуже суворі санкції" проти країн, що ведуть бізнес із Росією
Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку нового законопроєкту, який передбачає запровадження "дуже суворих санкцій" проти будь-якої країни, що продовжує вести бізнес із Росією, передає Reuters.
Під час розмови з журналістами Трамп підтвердив, що республіканці працюють над законодавчою ініціативою щодо посилення економічного тиску на Росію через її торговельних партнерів. За словами президента, він особисто запропонував цю ідею.
"Як ви знаєте, я запропонував це, тому проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, будуть застосовані дуже суворі санкції", – сказав Трамп.
За його словами, законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку. Він уточнив, що рішення щодо Тегерана може бути ухвалене в процесі доопрацювання законопроєкту.