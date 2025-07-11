Інтерфакс-Україна
Події
12:49 11.07.2025

ОГТСУ та італійська Snam S.p.A. в рамках URC-2025 підписали меморандум про транспортування газу з використанням українських ПСГ

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ОГТСУ та італійська Snam S.p.A. в рамках URC-2025 підписали меморандум про транспортування газу з використанням українських ПСГ
Фото: https://t.me/energyofukraine/

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) уклав меморандум про взаєморозуміння з оператором газотранспортної системи Італії Snam S.p.A., спрямований на зміцнення енергетичної безпеки Європи та підтримку сталих енергетичних рішень.

Підписання меморандуму відбулося в Римі 10 липня у рамках заходів Римської конференції з питань відновлення України URC-2025.

"Документ передбачає аналіз транспортування зрідженого природного газу (ЗПГ) та трубопровідного газу між Україною та Італією з використанням українських сховищ", - повідомило Міністерство енергетики України у п'ятницю.

За інформацією відомства, меморандум має на меті створення платформи для обслуговування мережі та дослідницької платформи для транспортування відновлюваних газів, таких як біометан і водень, із врахуванням необхідних регуляторних, технічних та організаційних вимог.

ТОВ "Оператор ГТС України" є природною монополією, яка забезпечує транспортування природного газу споживачам України та країн ЄС. Починаючи з 1 січня 2020 року ОГТСУ є сертифікованим оператором газотранспортної системи України, повністю незалежним від вертикально інтегрованих підприємств. За результатами 2024 року ОГТСУ отримав понад 38,5 млрд грн доходу, чистий прибуток товариства відповідно до фінансової звітності склав 2,8 млрд грн.

Теги: #меморандум #зпг #огтсу

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