Економіка

19:11 02.08.2022

ОГТСУ створив передумови для транспортування газу Трансбалканським коридором

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ОГТСУ створив передумови для транспортування газу Трансбалканським коридором

"Оператор ГТС України" з 1 серпня 2022 року збільшив обсяги можливості вимірювання природного газу в точці з'єднання "Гребеники" (між Україною та Молдовою) у 1,5 раза - із 3,96 до 6,12 млн куб. м на добу, забезпечивши цим виконання Україною всіх передумов для запуску Трансбалканського коридору, повідомила компанія на своєму сайті у вівторок.

"Сподіваємося, що наші міжнародні партнери також зроблять кроки у відповідь для якнайшвидшого запуску Трансбалканського напрямку. Він сприятиме прискоренню відмови країн Європи від російського газу, що зміцнить енергетичну ситуацію в регіоні", - заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон, слова якого наведені на сайті.

Як пояснили у компанії, збільшення обсягів вимірювання природного газу в подальшому відкриває більш широкі можливості як для українських, так і для європейських трейдерів. А саме: замовники країн ЄС зможуть імпортувати Трансбалканським коридором газ із LNG-терміналів у Греції та Туреччині через територію України до Угорщини, Словаччини, Польщі.

"Переваги від збільшення потужностей Оператором ГТС України матимуть і наші колеги з Румунії та Молдови, зокрема доступ до нових ринків, великі обсяги газу в системі", - зазначили в ОГТСУ.

За інформацією оператора, потенційно потужність газопроводу можна розширити до 20 млрд куб. м на рік.

"Для цього вкрай важливо, щоб болгарський та турецький оператори підписали угоду про взаємодію, а Молдова запровадила можливість здійснення віртуального реверсу природного газу, передбаченого європейським законодавством", - наголосили в ОГТСУ.

Для здійснення транспортування цим маршрутом замовники повинні забронювати потужності з півдня на північ у точках з'єднання між Туреччиною та Болгарією (або Грецією та Болгарією залежно від того, з якого LNG-терміналу здійснюватиметься імпорт), Болгарією та Румунією, Україною та Румунією, а також Молдовою та Україною.

"Ще одним можливим джерелом постачання газу Трансбалканським коридором може стати Азербайджан, який також зацікавлений у розширенні експорту в регіон", - підсумували в ОГТСУ.

 

 

Теги: #огтсу #трансбалканський_коридор

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