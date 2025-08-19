Інтерфакс-Україна
Телеком
10:18 19.08.2025

NovaPay з жовтня змінить СЕО

Генеральний директор міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (NovaPay) Андрій Кривошапко завершує роботу у компанії, яку він очолив у 2016 році, і з жовтня буде призначений новий керівник.

"Нового СЕО оголосимо восени", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі.

Згідно з релізом, Кривошапко розпочав кар’єру в групі NOVA ("Нова пошта") у 2003 році, а у квітні 2016 року очолив NovaPay. Під його керівництвом компанія отримала ліцензію небанківської фінансової компанії з правом відкриття рахунків та запустила перший небанківський платіжний застосунок.

"Зараз NovaPay входить у нову фазу активного розвитку, і зміни в керівництві є частиною цього процесу. За спільною домовленістю з акціонерами, 2025 рік стане останнім роком роботи Андрія Кривошапко на посаді CEO. До жовтня він продовжить керувати компанією ", - наголосили у компанії.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", процедура відбору нового керівника вже завершена.

Згідно зі статистикою НБУ, NovaPay є лідером серед усіх систем переказу коштів, створених небанківськими установами. За даними компанії, вона обробляє близько 2,5 млн транзакцій на день для 750 тис. користувачів.

Теги: #новапей #андрій_кривошапко #сео

