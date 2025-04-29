NovaPay переніс у "хмару" низку ключових сервісів

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) переніс з фізичних серверів у "хмару" низку ключових сервісів, зокрема, і критичні системи мобільного застосунку.

Як повідомила пресслужба NovaPay у вівторок, компанія використала рішення від найбільшої у світі публічної хмарної платформи Amazon Web Services (AWS), хмарної платформи від Google - Google Cloud, а також українського хмарного провайдера, назва якого не розголошується.

"NovaPay завершив черговий етап цифрової трансформації - критичні системи мобільного застосунку повністю перенесли з фізичних серверів у хмарну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні пресслужби NovaPay у вівторок.

У повідомленні вказано, що також у "хмару" перенесли ключові сервіси, які відповідають за проведення оплат, захист карткових даних і з’єднання з платіжними системами.

"Після впровадження нової архітектури "пропускна здатність" систем нашого додатку зросла на 50%, тобто ми у півтора рази скоротили час усіх транзакцій для наших клієнтів: платежів, переказів, оформлення карток і кредитів. Також це дало можливість суттєво посилити захист даних – відповідно до міжнародних стандартів", - заявив директор ІТ-департаменту NovaPay Григорій Лісничий, якого цитує пресслужба.

За словами Лісничого, "НоваПей" створює гібридну ІТ-інфраструктуру, яка об’єднує можливості локальних дата-центрів і хмарних сервісів.

У компанії повідомили, що ІТ-стратегія NovaPay на 2025 рік передбачає запуск власного сховища даних для створення персоналізованих фінансових сервісів. Стратегією, зокрема, передбачено впровадження нових систем штучного інтелекту для виявлення шахрайства, перехід на оновлену модель кіберзахисту.

NovaPay – міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA і вже 13 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях "Нової пошти". У I кв. 2025 року NovaPay збільшив кількість переказів на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року - до 106 млн грн.