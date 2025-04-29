Інтерфакс-Україна
Телеком
13:52 29.04.2025

NovaPay переніс у "хмару" низку ключових сервісів

2 хв читати
NovaPay переніс у "хмару" низку ключових сервісів

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) переніс з фізичних серверів у "хмару" низку ключових сервісів, зокрема, і критичні системи мобільного застосунку.

Як повідомила пресслужба NovaPay у вівторок, компанія використала рішення від найбільшої у світі публічної хмарної платформи Amazon Web Services (AWS), хмарної платформи від Google - Google Cloud, а також українського хмарного провайдера, назва якого не розголошується.

"NovaPay завершив черговий етап цифрової трансформації - критичні системи мобільного застосунку повністю перенесли з фізичних серверів у хмарну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні пресслужби NovaPay у вівторок.

У повідомленні вказано, що також у "хмару" перенесли ключові сервіси, які відповідають за проведення оплат, захист карткових даних і з’єднання з платіжними системами.

"Після впровадження нової архітектури "пропускна здатність" систем нашого додатку зросла на 50%, тобто ми у півтора рази скоротили час усіх транзакцій для наших клієнтів: платежів, переказів, оформлення карток і кредитів. Також це дало можливість суттєво посилити захист даних – відповідно до міжнародних стандартів", - заявив директор ІТ-департаменту NovaPay Григорій Лісничий, якого цитує пресслужба.

За словами Лісничого, "НоваПей" створює гібридну ІТ-інфраструктуру, яка об’єднує можливості локальних дата-центрів і хмарних сервісів.

У компанії повідомили, що ІТ-стратегія NovaPay на 2025 рік передбачає запуск власного сховища даних для створення персоналізованих фінансових сервісів. Стратегією, зокрема, передбачено впровадження нових систем штучного інтелекту для виявлення шахрайства, перехід на оновлену модель кіберзахисту.

NovaPay – міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA і вже 13 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях "Нової пошти". У I кв. 2025 року NovaPay збільшив кількість переказів на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року - до 106 млн грн.

Теги: #новапей #сервер #novapay

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:59 22.04.2025
NovaPay збільшив кількість переказів

NovaPay збільшив кількість переказів

12:16 06.03.2025
NovaPay випустить 10-ту серію облігацій на 100 млн грн

NovaPay випустить 10-ту серію облігацій на 100 млн грн

11:23 25.02.2025
Обсяг виданих NovaPay кредитів у 2024р досяг 1,7 млрд грн

Обсяг виданих NovaPay кредитів у 2024р досяг 1,7 млрд грн

12:34 06.02.2025
NovaPay за 9 міс. 2024 року подвоїв кількість власних POS-терміналів

NovaPay за 9 міс. 2024 року подвоїв кількість власних POS-терміналів

14:45 01.02.2019
Близько третини сайтів держорганів і міністерств можуть мати проблеми

Близько третини сайтів держорганів і міністерств можуть мати проблеми

11:51 16.01.2019
ДФС повідомила про відновлення роботи серверів

ДФС повідомила про відновлення роботи серверів

12:40 20.09.2017
ДФС повідомляє про можливі проблеми у використанні електронних сервісів

ДФС повідомляє про можливі проблеми у використанні електронних сервісів

11:42 08.09.2016
Рада має намір заборонити вилучення серверів за час обшуків

Рада має намір заборонити вилучення серверів за час обшуків

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

IBM інвестує $150 млрд у США в найближчі п'ять років

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

Мінцифри створило маркетплейс оборонних інновацій для учасників Brave1 і військових

"Укрпошта" в 2024р збільшила чистий дохід на 12,1%, скоротивши збиток в 1,9 раз

"Vodafone Україна" і "Київстар" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц

"Vodafone Україна" запровадила "штучний інтелект" в call-центрі і в управлінні базовими станціями

Збій в "Дія" стався через технічні оновлення центру обробки даних

GigaCloud, De Novo та датацентр "Парковий" створюють Український альянс цифрового суверенітету

Україна вивільнила спектр 700 МГц для 4G/5G в прикордонній зоні Львівської та Волинської областей

Єврокомісія оштрафувала Apple і Meta за порушення закону про цифрові ринки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА