Інтерфакс-Україна
Економіка
12:45 11.11.2025

NovaPay збільшив парк POS-терміналів у відділеннях "Нова пошта" до понад 9,2 тис. та вийшов на 4 місце на ринку

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) з групи компаній NOVA ("Нова пошта") збільшив кількість POS-терміналів у поштових відділеннях "Нової пошти" з 7,5 тис. у травні цього року до понад 9,2 тис. та вийшов на четверте місце серед еквайєрів в Україні за обсягом операцій, повідомила компанія в релізі у вівторок.

"Залежність від зовнішніх провайдерів завжди несе ризики: технічні збої, затримки, відсутність контролю. Створивши власну мережу з понад 9 200 POS-терміналів, ми отримали головне – повний контроль над якістю сервісу і кожною транзакцією", - наводяться у релізі слова директора з інновацій NovaPay Олексія Рубана.

Зазначається, що компанія також покращила стабільність роботи системи та скоротила час обробки транзакцій майже на третину – з 22 до 15 секунд.

Як повідомлялось, NovaPay, яка почала розвиток власної мережі POS-терміналів у жовтні 2023 року, у травні цього року заявила про плани збільшити їх кількість до кінця 2025 року до 10 тис., а також вийти на відкритий ринок – до інших компаній і партнерів.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

Згідно зі статистикою НБУ, на 1 вересня цього року NovaPay мав 24,67 тис. платіжних терміналів, або 4,2% від загальної їх кількості в Україні, що є четвертим результатом на ринку.

Лідером із великим відривом – 341,91 тис. терміналів, або 62,4% – є ПриватБанк, за яким йде Ощадбанк – 83,33 тис., Райффайзен Банк – 35,12 тис., тоді як замикає п’ятірку найбільших учасників ринку ПУМБ – 17,17 тис.

