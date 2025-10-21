Інтерфакс-Україна
Телеком
16:08 21.10.2025

NovaPay за 9 міс.-2025 збільшив кількість переказів на 5% і обсяг транзакцій на 25%

2 хв читати
Обсяг транзакцій міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (ТМ NovaPay) у січні-вересні 2025 року зросла на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 267 млрд грн, тоді як кількість переказів за цей час збільшилась на 5% – до 307 млн.

"Результати за дев'ять місяців підтверджують правильність обраного вектору розвитку", - цитуються слова CEO NovaPay Ігоря Сироватка у пресрелізі компанії у вівторок.

Зазначається, за 9 місяців цього року компанія перерахувала до держбюджету понад 1,1 млрд грн податків порівняно із 1 млрд грн за 9 місяців минулого.

В минулому році за результатами 9 місяців NovaPay звітувала про збільшення обсягу транзакцій на 29%, кількості переказів на 26% та податків – на 22%.

Згідно з даними ресурсу YouControl, виручка ТОВ "НоваПей" у першому півріччі цього року зросла на 9,3% – до 4 млрд 539,75 млн грн, тоді як чистий прибуток знизився на 42,1% – до 966,98 млн грн.

Послуги кредитів також надає дочірня компанія "НоваПей Кредит", яка активно залучає гроші через розміщення облігацій. За перше півріччя цього року "НоваПей Кредит", згідно звітності на її сайті, збільшила чистий прибуток порівняно із першим півріччям минулого року на 52,2% – до 53,92 млн грн за зростання виручки в 2,7 раза – до 260,36 млн грн.

Кількість клієнтів, які використовують запущений наприкінці 2023 року мобільний застосунок міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (ТМ NovaPay), сягнула 750 тис., повідомляла компанія у липні 2025 року, яка наприкінці минулого року відзвітувала про 500-тисячного клієнта.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

