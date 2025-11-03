Інтерфакс-Україна
"НоваПей Кредит" за 9 міс. збільшив чистий прибуток в 1,8 раза за зростання виручки у 2,8 раза

"НоваПей Кредит", дочірня компанія міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (ТМ NovaPay) з групи Nova, яка є емітентом облігацій NovaPay, за січень-вересень 2025 року збільшила чистий прибуток в 1,8 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 101,56 млн грн.

Згідно зі звітом компанії на її сайті, виручка зросла у 2,8 раза – до 488,07 млн грн, валовий прибуток – у 2,2 раза, до 164,70 млн грн, операційний прибуток – у 2,3 раза, до 134,85 млн грн.

Зазначається, що поточна дебіторська заборгованість компанії за 9 місяців 2025 року зросла з 784,77 млн грн до 1 млрд 260,75 млн грн, тоді як надходження від продажу облігацій збільшились до 659,02 млн грн з 376,89 млн грн за 9 місяців 2024 року, тоді як витрати на їх викуп – до 446,42 млн грн з 332,52 млн.

NovaPay у вересні 2025 року погасив дворічні облігації серії "С" на суму 100 млн грн, які він розмістив серед інституційних інвесторів, у портфелі емітента залишаються ще одна серія – "I" – облігацій такого типу на 90 млн грн.

Надходження за договорами РЕПО з облігаціями, які компанія пропонує як альтернативу банківським депозитам, зросли до 971,30 млн грн з 615,922 млн грн, тоді як витрати за такими договорами – до 682,26 млн грн з 505,35 млн грн, а витрати на сплату відсотків – до 69,22 млн грн з 31,84 млн грн.

Як повідомлялося, загалом протягом 2023-2025 рр. NovaPay здійснив 12 випусків облігацій загальним номіналом 1 млрд 190 млн грн. Але цінні папери всіх серій, окрім трьох, використовуються для програми РЕПО-операцій як альтернатива банківським депозитам, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay та виплата відсотків по ним запланована один раз при погашені. Виплата ж відсотків за облігаціями для інституційних інвесторів здійснюється щоквартально. За ними також передбачена щорічна оферта, а номінальна ставка доходності на перший рік обігу – 18% річних. Серія "K" стала третьою для інституційних інвесторів.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

Згідно із проспектом емісії, "НоваПей Кредит" планує в цьому році збільшити процентний дохід до 802,1 млн грн, наступного – до 1 млрд 515,1 млн грн та отримати відповідно 518,9 млн грн та 1 млрд 30,6 млн грн чистого прибутку.

Торік чистий прибуток компанії зріс до 89,2 млн грн з 40,3 млн грн роком раніше за зростання виручки до 285,6 млн грн з 95,6 млн грн.

 

