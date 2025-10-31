Інтерфакс-Україна
Телеком
19:26 31.10.2025

"Датагруп" за 9 міс.-2025 отримала 94,04 млн грн чистого прибутку

2 хв читати
"Датагруп" за 9 міс.-2025 отримала 94,04 млн грн чистого прибутку

Оператор зв’язку ПрАТ "Датагруп", який з вересня 2024 року входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), за результатами січня-вересня 2025 року отримав чистий прибуток 94,04 млн грн порівняно із 129,79 млн грн чистого збитку за аналогічний період минулого року.

Згідно зі звітом в системі розкриття НКЦПФР, компанія за з місяців цього року збільшила виручку на 17,5% – до 1 млрд 413,30 млн грн, тоді як валовий прибуток зменшився на 6,5% - до 381,89 млн грн, а операційний прибуток – на 7,2%, до 107,45 млн грн.

У звіті компанії зазначається, що найважливiшим прiоритетом залишається пiдтримання стабiльної роботи мережi, її модернiзацiя та подальший розвиток сервiсiв.

"Товариство продовжило iнiцiативи в напрямку системного iнвестування у пiдвищення надiйностi своїх мереж, забезпечення їх енергостiйкостi, резервування живлення та впровадження технологiї GPON у мiстах України. Товариство також оптимiзувало використовуваний частотний ресурс, що iстотно пiдвищило середню швидкiсть мобiльного iнтернету", - додали у "Датагруп".

Як повідомлялось, компанія за результатами січня-червня 2025 року отримала 78,58 млн грн чистого прибутку порівняно із 43,05 млн грн чистого збитку за такий же період минулого року. Виручка зросла на 14% - до 917,40 млн грн, тоді як валовий прибуток зменшився на 3,2% – до 267,72 млн грн, а операційний прибуток – на 37,7%, до 75,34 млн грн.

У вересні 2024 року NJJ Holding під керівництвом французького інвестора Ксав’є Ньєля завершила придбання національного постачальника послуг фіксованого доступу до інтернету Датагруп-Volia і третього за величиною мобільного оператора lifecell. Активи було об’єднано в групу DVL.

 

Теги: #датагрупп #фінпоказники

