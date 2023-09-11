Виручка "ДТЕК Енерго" в I пів.-2023 знизилася на 6,5%

Виручка компанії "ДТЕК Енерго" в першому півріччі 2023 року знизилася на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 29,9 млрд грн, йдеться у фінансовій звітності компанії, опублікованій на Лондонській фондовій біржі в понеділок.

Зазначається, що це сталося насамперед за рахунок зниження обсягів продажу електроенергії на 20%, що було спричинено масованими атаками ворога на енергетичні підприємства компанії та скороченням попиту, а частка продажів на внутрішньому ринку зросла до 99% проти 86% у першому півріччі 2022 року через скорочення експорту.

Згідно зі звітом, чистий прибуток компанії в першому півріччі 2023 року становив 6,23 млрд грн проти чистого збитку 1,41 млрд грн за аналогічний період минулого року, що пов'язано як із деяким збільшенням валового прибутку - до 9,66 млрд грн із 7,94 млрд грн, так і з економією коштів від викупу єврооблігацій у попередні періоди, а також відсутністю витрат від курсових різниць за міжнародними зобов'язаннями перед інвесторами, які у січні-червні 2022 року становили 3,34 млрд грн.

У результаті податок на прибуток у першому півріччі цього року зріс до 2,05 млрд грн проти 0,05 млрд грн у першому півріччі минулого. Вільні грошові кошти компанії на кінець червня цього року становили 2,83 млрд грн порівняно з 2,01 млрд грн на початок року і 2,763 млрд грн на середину 2022 року.

"Згідно з умовами боргової документації, компанія зобов'язана щорічно спрямовувати кошти на обслуговування євробондів. Виконання цих зобов'язань дає змогу зменшувати боргове навантаження на компанію та отримувати можливість збільшувати ліміти на відповідну інвестиційну діяльність у наступні роки. Це додатковий ресурс для відновлення пошкодженого/зруйнованого ворогом обладнання, ремонтної кампанії на ТЕС, інвестицій у вітчизняний вуглевидобуток", - зазначили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії.

Незважаючи на війну, капітальні інвестиції "ДТЕК Енерго" в ТЕС і шахти в першому півріччі цього року зросли в 2,4 раза - до 4,04 млрд грн. Зазначається, основну частину ресурсів на покриття капітальних витрат вдалося спрямувати за рахунок отриманого в зазначений період прибутку. За даними "ДТЕК Енерго", завдяки вкладенням у капітальні та поточні ремонти, у січні-червні цього року вдалося відремонтувати 7 енергоблоків ТЕС (13 - станом на 7 вересня), що дало змогу підтримати стійкість української енергосистеми та готувати її до майбутнього опалювального сезону. Загалом же за підсумками цього року планується відремонтувати 27 енергоблоків, зазначили в компанії.

У "ДТЕК Енерго" зазначили, що завдяки інвестиціям у вуглевидобуток, у січні-червні цього року шахтарям вдалося ввести в роботу 14 нових вугільних лав, а до кінця року їхню кількість заплановано збільшити до 27, що дає змогу підтримувати необхідні для стійкої роботи українських ТЕС темпи видобутку вугілля. Компані нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення ТЕС "ДТЕК Енерго" Росія атакувала більше ніж 40 разів, унаслідок чого троє енергетиків загинули, а 32 були поранені.

Раніше ДТЕК Енерго повідомляло, що 2023 року в планові ремонти ТЕС і підготовку лав планує інвестувати понад 11 млрд грн: інвестиції у вуглевидобуток заплановано було збільшити вдвічі - до понад 7 млрд грн, а вкладення в ремонтну кампанію - на 60%, до понад 3,5 млрд грн.