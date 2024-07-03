Економіка

20:27 03.07.2024

"Укрпошта" в 1 кв. 2024 р. у 2,1 раза скоротила чистий збиток і наростила дохід на 10,1%

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"Укрпошта" в 1 кв. 2024 р. у 2,1 раза скоротила чистий збиток і наростила дохід на 10,1%

АТ "Укрпошта" в січні-березні 2024 року збільшила дохід на 10,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року до 3,05 млрд грн, скоротивши чистий збиток у 2,1 раза до 190,3 млн грн.

"Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за I квартал 2024 року становить 3,05 млрд грн, що на 340,2 млн грн, або на 10,0%, менше проти плану і на 280,4 млн грн, або на 10,1%, більше проти фактичних даних за I квартал 2023 року", - повідомила компанія на сайті в середу.

Невиконання плану доходів пов'язано з тим, що на територіях, де тривають бойові дії, і на тимчасово окупованих територіях товариство не мало можливості надавати послуги в повному обсязі. Водночас за низкою основних послуг спостерігається збільшення обсягів продажу, що дало змогу забезпечити зростання доходів порівняно з аналогічним періодом минулого року, зазначили в АТ "Укрпошта".

Показник EBITDA товариства в I кварталі 2024 року становив 83,7 млн грн.

"Укрпошта" в I кварталі 2024 року прийняла внутрішніх і міжнародних відправлень у кількості 24,1 млн од. письмової кореспонденції, 12,4 млн посилок. Також, виплатила 3,5 млн переказів і 9,5 млн пенсій та грошових допомог;

За передплатою та вроздріб було розповсюджено 1,2 тис. найменувань періодичних видань України, що становить 16,7 млн одиниць, зокрема за передплатою - 14,3 млн одиниць і вроздріб - 2,4 млн одиниць.

АТ "Укрпошта" налічувала 5,57 тис. стаціонарних точок і 1,86 тис. пересувних. Середня чисельність штатних співробітників станом на I квартал 2024 року 34,258 тис. осіб, зокрема оператори поштового зв'язку - 7,053 тис., листонош - 7,974 осіб.

Середня заробітна плата штатного співробітника "Укрпошти" в I кварталі 2024 року 13,799 тис. грн.

Теги: #фінпоказники #укрпошта

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