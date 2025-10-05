"Кернел" у 2025ФР збільшив чистий прибуток на 42%, у 2026р відновить "ТрансБалкТермінал" та розвиватиме ВДЕ

"Кернел", один із найбільших українських агрохолдингів, у 2025 фінансовому році (ФР, січень-березень 2025 року) отримав $238 млн чистого прибутку, що на 42% більше за 2024ФР ($168 млн).

Згідно з річним звітом, опублікованим на Варшавській фондовій біржі, консолідована виручка "Кернел" у 2025ФР сягнула $4,115 млрд, збільшившись на 15% порівняно з попереднім фінроком.

"Стабільність експортного коридору Чорного моря мала вирішальне значення для наших результатів. Нам пощастило, що наші активи були врятовані від пошкоджень", – зазначив у звіті мажоритарний власник та глава ради директорів Андрій Веревський.

Згідно з документом, прибуток EBITDA у 2025ФР збільшився на 22% – до $466 млн, а показник чистий борг/EBITDA впав з 0,7 до 0,3.

Одночасно компанія зменшила капітальні інвестиції минулого фінроку майже вдвічі – до $73 млн зі $143 млн.

Як повідомлялося, за 9 місяців 2025Ф "Кернел" збільшив чистий прибуток на 7% – до $218 млн за зростання виручки на 19% – до $3 млрд 92 млн, а його EBITDA збільшився на 4% – до $398 млн.

Веревський написав, що "Кернел" у минулому фінансовому році експортував 8,0 млн тонн сільськогосподарської продукції, що повторює результат попереднього року, та став найбільшим експортером України.

"Ринкове середовище у 2025ФР виявилося надзвичайно складним. Наші операції були скуті обмеженими пропозиціями зернових та олійних культур в Україні в результаті поганого врожаю та виснаження перехідних запасів", – наголосив глава компанії.

Він додав, що цей дефіцит серйозно посилився зміною стратегії збуту фермерами: не обтяжені тиском ліквідності та маючи достатні потужності для зберігання, виробники агресивно притримували врожай, спекулюючи на майбутньому підвищенні цін, що підживлювало жорстку конкуренцію на ринку зернових та олійних культур і безпосередньо знижувало рентабельність "Кернел" протягом року. Підтримка від підвищених світових цін була помірною та недостатньою, щоб суттєво компенсувати глибокий негативний вплив такої динаміки внутрішнього ринку. Маржа EBITDA впала зі $121 за тонну у першому кварталі ФР до $66 за тонну у четвертому.

"Показники нашого сегмента переробки олійних культур різко відображали вороже ринкове середовище, при цьому показник EBITDA впав на 34% у річному обчисленні – до $148 млн. Це було прямим наслідком погіршення рентабельності переробки, зумовленого 20% падінням врожаю соняшнику в Україні до 11,8 млн тонн", – зауважив Веревський.

За його словами, це створило серйозний структурний дефіцит, оскільки внутрішні потужності переробки перевищили наявні запаси сировини приблизно на 8,5 млн тонн. В такій ситуації "Кернел" відмовився від давньої моделі монокультури та вперше розпочав переробку сої та ріпаку, такий перехід був складним, спричинивши значні операційні труднощі.

"Однак ми розглядаємо це як незворотну та необхідну адаптацію до нової реальності попиту та пропозиції в Україні. Хоча ми досягли прогресу, наша здатність ефективно керувати трьома культурами все ще розвивається", – наголосив мажоритарний власник.

Він уточнив, що перший повний річний внесок нового Старокостянтинівського заводу на західній Україні допоміг збільшити загальні обсяги переробки на 8% – до 3,5 млн тонн, включаючи 314 тис. тонн сої, що позиціонує "Кернел" серед найбільших переробників сої в Україні, а коефіцієнтом використання потужностей склав 87%.

За його словами, у 2025ФР компанія продала 1,4 млн тонн рослинної олії, що на 5% менше за показник 2024ФР, але її частка у національному експорті соняшникової олії склала 27%, а у світовому – 10%. Окрім того за рахунок сої було продано на 14% більше шроту – 1,4 млн тонн.

Веревський повідомив, що EBITDA у сегменті інфраструктури та торгівлі у 2028ФР виріс на 7% – до $218 млн за рахунок кращого результату власного торгового бізнесу Avere: його EBITDA виріс до $99 млн з $53 млн у попередньому році.

В той же час, як додав керівник, ланцюжок експорту українського зерна та рослинної олії зазнав значного тиску з боку жорстких внутрішніх фундаментальних показників: зменшення врожаю зерна до 53 млн тонн та зростання конкуренції, тож EBITDA від цих операцій знизився на 21% – до $119 млн.

За словами очільника компанії, у межах цих операцій експортні термінали показали гарний результат: збільшення EBITDA до $67 млн за зростання перевантаження на 36% – до рекордних 9,1 млн тонн. Однак EBITDA бізнесу залізничних вагонів впав до $8 млн на тлі падіння ринкових ставок оренди приблизно на 68%; послуги з експлуатації елеваторів через сухий врожай забезпечили лише $4 млн, а власний флот суден додав тільки $1 млн через слабші фрахтування.

Нарешті EBITDA у сільському господарстві зріс на 8% – до $184 млн завдяки високим світовим цінам на зерно та олійні культури та зниженню середніх операційних витрат на гектар на 13% у порівнянні з попереднім роком завдяки сухості врожаю.

"Протягом року ми продали всю нашу продукцію разом із перехідними запасами з урожаю 2023 року, що склало приблизно 1,8 млн тонн. Це стратегічне рішення означає, що група вперше з початку повномасштабної війни вступає у 2026 фінансовий рік з мінімальними перехідними запасами", - наголосив Веревський.

Щодо 2026 фінроку, то, за словами керівника, гнучкість та підготовленість залишаються центральними елементами підходу, а ключовим пріоритетом є повернення до повноцінної функціональності зернового перевантажувального терміналу "Трансбалктермінал", який був суттєво пошкоджений у 2023 році.

"Окрім прямих операційних ризиків, сільськогосподарський сектор України продовжує працювати під значним структурним тиском. Великі перехідні запаси, які колись пом'якшували внутрішній ринок, вичерпалися, що оголило повний вплив скорочення посівних площ", – зазначив глава "Кернел".

Він додав, що ситуація посилюється зміною моделей продажів фермерами, де багато хто зараз відкладає продажі, звужуючи короткострокові поставки, а нещодавня хвиля інвестицій у переробку, залізничну та портову інфраструктуру створила структурні надлишкові потужності, стискаючи рентабельність та загострюючи конкуренцію за обсяги.

На думку Веревського, у такому середовищі "Кернел" поглиблюватиме відносини з фермерами для забезпечення обсягів, підтримуватиме гнучкість активів та збереження надійної ліквідності.

"Спираючись на наш існуючий портфель когенераційних установок на біомасі, ми вивчаємо можливості розширення нашої присутності у сфері відновлюваної енергетики. Ми зосереджуємося на потенційних інвестиціях у вітрову, сонячну енергетику та накопичення енергії, і ми зробили перші кроки з кількома пілотними проектами", – написав він.

В той же час очільник компанії додав, що підхід компанії залишається обережним та дослідницьким: хоча вона бачить потенціал для поступового розширення в найближчі роки, на цьому етапі не було прийнято жодних важливих інвестиційних рішень.

Щодо судового конфлікту у Люксембурзі з власниками 0,4% акцій у навколо допемісії та делістингу, то, згідно зі звітом, він продовжується. Веревський обвинувачує міноритаріїв у навмисному затягуванні проваджень.

У звіті також йдеться про те, що 835 співробітників "Кернел" захищають Україну від російської агресії, загинуло 62, ще 44 вважаються зниклими безвісти, а 151 співробітник отримав поранення під час служби або як цивільна особа.