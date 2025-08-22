Інтерфакс-Україна
Економіка
08:53 22.08.2025

Comfy в I-півріччі 2025 року збільшив виторг на 19%

Ритейлер побутової техніки та електроніки Comfy (ТОВ "Комфі Трейд") за підсумками січня-червня 2025 року збільшив виторг на 19%, зафіксував зростання попиту майже в усіх категоріях техніки, повідомила пресслужба компанії.

Ритейлер не розкриває абсолютні цифри виторгу у першому півріччі. За даними YouControl, у першому кварталі 2025 року виторг виріс на 14,5% порівняно з першим кварталом 2024 року - до 8 млрд грн.

Згідно із пресрелізом, виторг від онлайн-продажів Comfy за шість місяців збільшився на 27% до показників аналогічного періоду минулого року, при цьому ринок виріс на 15%.

Близько 27% всіх онлайн-продажів компанії генерує мобільний застосунок, зазначається у повідомленні. У першому півріччі кількість його користувачів збільшилася на 28% до першого півріччі минулого року, частка щомісячно активних користувачів (MAU) зросла за рік на 50%.

Зазначається, що у першому півріччі 2025 року зафіксоване зростання попиту майже у всіх категоріях техніки. Так, у категорії дрібної побутової техніки середній приріст становить 32%, аксесуарів – 34%. Лідерами категорії стали мультипечі, продажі яких виросли на 248,1%, а також зволожувачі повітря (+59%), кавомашини (+40%) та пароочисники (+37%). Тенденцію до зростання попиту продовжують демонструвати стайлери (+62%), епілятори (+61%), електричні зубні щітки (+57%).

У великій побутовій техніці найбільше зростання показали кондиціонери (+84%), сушильні та посудомийні машини (+46% та +22% відповідно), попит на які зріс завдяки стабільній ситуації з енергопостачанням.

За даними Comfy, у сегменті цифрової та аудіо-відео-техніки стабільне зростання у першому півріччі 2025 року показали домашні аудіосистеми (+184%), об’єктиви для фотокамер (+172%), фотокамери (+53%) та планшетні комп’ютери (+49%).

"Водночас зниження продажів зафіксовано в нішах, які "перегрілися" минулого року, – павербанки та зарядні станції, а також морозильні камери, транспорт", – зазначив ритейлер.

Сума сплачених податків мережею Comfy у січні-червні 2025 року сягнула 992 млн грн, що на 14% більше, ніж у першій половині 2024 року.

За даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

Як повідомлялося, Comfy за підсумками 2024 року отримав 47 млрд 720,9 млн грн виторгу, що на 27,1% вище показника 2023 року. 2024 рік став першим, коли компанія перевищила виторг у $1 млрд. Мережа магазинів налічує більше 100 торгових об’єктів.

Теги: #ритейлер #фінпоказники

