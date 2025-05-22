Інтерфакс-Україна
Події
19:26 22.05.2025

У Києві відкриється магазин Goodwine Care у новому форматі

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У Києві відкриється магазин Goodwine Care у новому форматі

Мережа Goodwine поповниться магазином нового формату Goodwine Care, в асортименті якого буде представлена косметика, декор, дитячі та зоотовари.

Як повідомила компанія у пресрелізі, новий об’єкт відкриється 31 травня поруч із флагманським магазином Goodwine на вул.Мечникова, 9б у Києві. Графік роботи – з 8:00 до 22:00.

В новому магазині будуть представлені засоби для волосся та тіла у косметичному просторі Slow Beauty, дитячі аксесуари, іграшки і косметика (бренди Green People, Liewood, Korko, Hoppstar та ін.), дитяче харчування (Holle, Organix, Smileat, Popote, Bio-Zentrale), товари та харчування для домашніх тварин (аксесуари Found My Animal, MiaCara, Chou Chou та ін.).

Goodwine заснований 2006 року. Мережа винних магазинів представлена флагманською точкою на ст.м. Кловська, а також магазини на Оболоні та в ЦУМі у Києві. Серед закладів в столиці також Lucky Restaurant Vinotheque, 101 Wine Bar, суші-поінт Shima, кав’ярня Yellow Place, пекарня Bakehouse.

Власником мережі Goodwine є ТОВ "Бюро вин". Його учасниками в Opendatabot вказані Володимир Шаповалов (62%), Дмитро Кримський (17,3%), Оксана Барняк (5%), Максим Василевич (4,6%), Ігор П’єх (4,3%), ТОВ "Бюро вин холдинг" (1,7%), Надія Савенко, Олексій Данілов, Юлія Фесовець, Ганна Макієвець (всі – по 1,25%).

За результатами 2024 року "Бюро вин" збільшило виторг на 21,3% порівняно з 2023 роком – до 4,5 млрд грн, чистий прибуток – на 4,7%, до 374,2 млн грн.

Теги: #київ #ритейлер #мережа

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