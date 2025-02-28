JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK в четвер відкрила оновлений до концепції 3.0 магазин у ТРЦ "Квадрат" в Києві, повідомив Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

"З 2022 року в Україні за цією концепцією оновлено вже 18 магазинів, і процес триває. Перевідкриття кожного магазину — це можливість представити покупцям новий, сучасний формат, який відповідає світовим стандартам”, - повідомив Іваниця.

Як повідомляється у релізі компанії, магазин JYSK працював в ТРЦ "Квадрат" з грудня 2014 року. Оновлений розміщений на іншій, більш зручній локації, і представляє концепцію 3.0 — з сучасним дизайном, покращеною навігацією, повним точковим освітленням та збільшеною площею. Після оновлення торгову площу було збільшено з 939 кв. м до 1055 кв. м, складського приміщення - з 278 кв. м до 324 кв. м, офісна зона залишилася без змін — 30 кв. м.

Наразі в Україні працює 104 магазини JYSK у 37 містах та інтернет-магазин jysk.ua. JYSK в Україні нараховує штат понад 800 співробітників.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group із понад 3,4 тис. магазинів у 48 країнах.

Виручка JYSK у 2023/24 фінансовому році становила EUR5,6 млрд.