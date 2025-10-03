Інтерфакс-Україна
Події
17:58 03.10.2025

Pethouse відкриває перший фізичний зоомагазин у Києві

1 хв читати
Pethouse відкриває перший фізичний зоомагазин у Києві

Український онлайн-ритейлер товарів для тварин Pethouse 4 жовтня відкриває свій перший фізичний магазин у Києві, повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що інвестиції у відкриття магазину перевищили 10 млн грн.

Площа магазину на вул.Анни Ахматової, 44а, становить 72 кв. м. Асортимент налічує близько 3 тис. товарів. Торговий об’єкт обладнаний системою автономного живлення на випадок блекаутів, повідомила компанія.

До кінця 2025 року Pethouse планує відкрити ще декілька магазинів у столиці, а у 2026 році розглядає подальше масштабування мережі у Києві та інших містах.

Pethouse працює на ринку зоотоварів з 2010 року, раніше був представлений лише онлайн-магазином. Асортимент охоплює понад 13 тис. товарів для домашніх улюбленців від 338 брендів. Компанія також є співорганізатором і генеральним спонсором першого фестивалю адопції звірят AdoptMe Days.

Теги: #магазин #оффлайн #pethouse

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 11.07.2025
В ТРЦ Ocean Mall відкриється магазин Dyson

В ТРЦ Ocean Mall відкриється магазин Dyson

17:14 08.05.2025
JYSK відкрив новий магазин на лівому березі Києва

JYSK відкрив новий магазин на лівому березі Києва

06:33 28.02.2025
JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

19:17 27.02.2025
JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

14:09 15.08.2022
У Києві 75% шкіл готові до навчання офлайн, але рішення ухвалюватимуться індивідуально з урахуванням питань безпеки – начальник столичної поліції

У Києві 75% шкіл готові до навчання офлайн, але рішення ухвалюватимуться індивідуально з урахуванням питань безпеки – начальник столичної поліції

10:55 19.01.2016
"Твіттер" пішов в оффлайн

"Твіттер" пішов в оффлайн

ВАЖЛИВЕ

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

Поставки зброї зі США продовжуються, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

ОСТАННЄ

Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

Вступ у НАТО підтримує 83% українців, але лише 53% вірять у здатність Альянсу захиститися у разі нападу РФ

Українці найкраще ставляться до Нідерландів та країн північної Європи, Польща на 14 місці, США на 16 – соцопитування

Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

Трамп дав ХАМАС час до вечора неділі, щоб прийняти його мирний план щодо Гази

ССО завдали ударів по двох обʼєктах ППО у Воронезькій області РФ

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

ГУР отримала свідчення вбивства окупантами трьох цивільних у багатоповерхівці на окупованій частині Харківщини

Єрмак: Вдалося врятувати ще 22 українських дітей та підлітків із ТОТ

УЧХ щодня евакуює людей з прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА