Pethouse відкриває перший фізичний зоомагазин у Києві

Український онлайн-ритейлер товарів для тварин Pethouse 4 жовтня відкриває свій перший фізичний магазин у Києві, повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що інвестиції у відкриття магазину перевищили 10 млн грн.

Площа магазину на вул.Анни Ахматової, 44а, становить 72 кв. м. Асортимент налічує близько 3 тис. товарів. Торговий об’єкт обладнаний системою автономного живлення на випадок блекаутів, повідомила компанія.

До кінця 2025 року Pethouse планує відкрити ще декілька магазинів у столиці, а у 2026 році розглядає подальше масштабування мережі у Києві та інших містах.

Pethouse працює на ринку зоотоварів з 2010 року, раніше був представлений лише онлайн-магазином. Асортимент охоплює понад 13 тис. товарів для домашніх улюбленців від 338 брендів. Компанія також є співорганізатором і генеральним спонсором першого фестивалю адопції звірят AdoptMe Days.