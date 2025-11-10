Інтерфакс-Україна
Події
11:18 10.11.2025

Корпорація Roshen відкрила перший фірмовий магазин у Румунії

2 хв читати
Корпорація Roshen відкрила перший фірмовий магазин у Румунії

Українська кондитерська корпорація Roshen відкрила свій перший фірмовий магазин у центрі Бухареста (Румунія) поблизу Палацу Парламенту, повідомив телеканал "Прямий".

"Новий магазин корпорації став першим представництвом Roshen у Румунії та у країнах ЄС. Ключовий акцент зроблено на атмосфері – інтерактивні вітрини, створені українськими художниками та дизайнерами", - розповіла у репортажі маркетинг-директор румунської філії компанії Йолена Пуринару.

Для підлітків представлено дзеркало з елементами штучного інтелекту, що створює фото в новому образі. Основна цільова аудиторія – жінки віком від 30 років з дітьми.

У румунському магазині представили повний асортимент бренду, йдеться у репортажі.

Пуринару зазначила, що в середньостроковій перспективі компанія планує розширити роздрібну мережу в Румунії. Магазини відкриватимуть у найбільших містах.

Корпорація Roshen, згідно з інформацією на сайті, посідає 27 місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів у різних регіонах країни. Перший відкрився у 2009 році у Києві.

Згідно даних сервісу Opendatabot, у 2023 році ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" отримала 11,387 млн грн чистого прибутку прти 984 тис. грн чистого збитку роком раніше, виручка підприємства більшилася з 903,19 млн грн до 1,272 млрд грн.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син експрезидента України Петра Порошенка Олексій.

Теги: #румунiя #магазин #roshen

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:31 30.10.2025
Румунія підтвердила непохитну підтримку України на прийомі в Києві з нагоди Дня Румунської армії

Румунія підтвердила непохитну підтримку України на прийомі в Києві з нагоди Дня Румунської армії

17:58 03.10.2025
Pethouse відкриває перший фізичний зоомагазин у Києві

Pethouse відкриває перший фізичний зоомагазин у Києві

19:09 07.08.2025
Свириденко обговорила з главою МЗС Румунії євроінтеграцію, спільне військове виробництво та відбудову

Свириденко обговорила з главою МЗС Румунії євроінтеграцію, спільне військове виробництво та відбудову

16:29 07.08.2025
Глава МЗС Румунії обговорила зі Стефанчуком роботу Ради з реформування України з метою вступу до ЄС

Глава МЗС Румунії обговорила зі Стефанчуком роботу Ради з реформування України з метою вступу до ЄС

17:16 06.08.2025
Україна та Румунія планують відкрити ПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй" до кінця року

Україна та Румунія планують відкрити ПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй" до кінця року

11:34 11.07.2025
В ТРЦ Ocean Mall відкриється магазин Dyson

В ТРЦ Ocean Mall відкриється магазин Dyson

20:43 02.06.2025
Новий президент Румунії запевнив Зеленського у підтримці України

Новий президент Румунії запевнив Зеленського у підтримці України

11:57 22.05.2025
Конституційний суд Румунії відхилив скаргу Сіміона на результати виборів

Конституційний суд Румунії відхилив скаргу Сіміона на результати виборів

17:09 15.05.2025
"Автомагістраль-Південь" починає реалізацію інфраструктурного проєкту в Румунії з бюджетом EUR460 млн

"Автомагістраль-Південь" починає реалізацію інфраструктурного проєкту в Румунії з бюджетом EUR460 млн

17:14 08.05.2025
JYSK відкрив новий магазин на лівому березі Києва

JYSK відкрив новий магазин на лівому березі Києва

ВАЖЛИВЕ

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

Україну вночі атаковано 7 ракетами та 67 БпЛА, відомо про влучання безпілотниками на 9 локаціях

Зеленський: США – стратегічний партнер на довгі роки і в основі відносин України з ними – повага

ОСТАННЄ

Обвинувачення проти свідка в справі детектива НАБУ Магомедрасулова спрямоване до суду

Железняк стверджує про обшуки у міністра юстиції Галущенка та ініціює в Раді його відставку

Окупанти обстріляли Херсон, постраждали дві жінки

Ворог пошкодив енергооб'єкти у кількох областях, графіки відключень застосовуються у більшості регіонів цілодобово

Ferrexpo призупинила виробництво та експорт через збій з постачанням е/е внаслідок обстрілів енергоінфраструктури України

"Прихована мобілізація" в РФ свідчить, що ні контрактники, ні залучені до війни іноземці не покривають втрат ворога у боях за Покровськ - ЦПД

Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

Українські Центри єдності відкриються в Іспанії та Німеччині в 2025 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА