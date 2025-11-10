Корпорація Roshen відкрила перший фірмовий магазин у Румунії

Українська кондитерська корпорація Roshen відкрила свій перший фірмовий магазин у центрі Бухареста (Румунія) поблизу Палацу Парламенту, повідомив телеканал "Прямий".

"Новий магазин корпорації став першим представництвом Roshen у Румунії та у країнах ЄС. Ключовий акцент зроблено на атмосфері – інтерактивні вітрини, створені українськими художниками та дизайнерами", - розповіла у репортажі маркетинг-директор румунської філії компанії Йолена Пуринару.

Для підлітків представлено дзеркало з елементами штучного інтелекту, що створює фото в новому образі. Основна цільова аудиторія – жінки віком від 30 років з дітьми.

У румунському магазині представили повний асортимент бренду, йдеться у репортажі.

Пуринару зазначила, що в середньостроковій перспективі компанія планує розширити роздрібну мережу в Румунії. Магазини відкриватимуть у найбільших містах.

Корпорація Roshen, згідно з інформацією на сайті, посідає 27 місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів у різних регіонах країни. Перший відкрився у 2009 році у Києві.

Згідно даних сервісу Opendatabot, у 2023 році ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" отримала 11,387 млн грн чистого прибутку прти 984 тис. грн чистого збитку роком раніше, виручка підприємства більшилася з 903,19 млн грн до 1,272 млрд грн.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син експрезидента України Петра Порошенка Олексій.