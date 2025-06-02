Новий президент Румунії запевнив Зеленського у підтримці України

Президент України Володимир Зеленський та новообраний президент Румунії Нікушор Дан обговорили напрями співпраці на міжнародній дипломатичній арені заради миру в Європі, зокрема необхідність посилення санкцій проти Росії.

"Обговорили дипломатичну роботу заради досягнення миру в Україні та всій Європі, зустріч у Стамбулі, необхідність посилення санкцій проти Росії, щоб не дати Москві можливостей збільшувати своє військове виробництво та продовжувати війну. Окрему увагу приділили майбутньому саміту НАТО в Гаазі", - написав Зеленський у телеграмі у понеділок.

Зеленський зазначив, що привітав Дана з перемогою на президентських виборах.

Президент України подякував Дану "за запевнення, що Україна може розраховувати на продовження допомоги від Румунії, підтримку членства в ЄС і НАТО, та підтвердження особистої участі президента в саміті Україна – Південно-Східна Європа, який відбудеться в Одесі".

"Ми дуже вдячні вашій країні, вашому народу, уряду – із самого початку війни – за підтримку нашого народу, за прихисток для наших людей, за військову допомогу. Щиро дякуємо. І, звісно, ми дуже вдячні за підтримку майбутнього членства в ЄС", – наводить слова Зеленського пресслужба очільника держави на сайті у понеділок.

Зазначається, що Зеленський поінформував Дана про зустріч у Стамбулі. Він наголосив, що її результатом, на жаль, не стали кроки, які наблизили б до миру, але є домовленість про обмін полоненими й повернення тіл загиблих, що дуже важливо для України.

"Він також розповів про технологічний досвід, який здобула Україна під час боротьби проти російської агресії, та запропонував поглиблювати співпрацю в оборонній сфері. Президент додав, що Україна відкрита до нових проєктів у галузях економіки, інфраструктури та реконструкції", - йдеться у повідомленні пресслужби глави Української держави.

Також повідомляється, що саміту НАТО сторони уділили окрему увагу. Глава Української держави наголосив, що має бути гідне представництво України в Гаазі, саме тому важливий кожен голос і підтримка кожної країни в цьому питанні.

В свою чергу Дан у соціальній мережі Х за підсумками цієї зустрічі написав: "Український народ продовжує демонструвати велику мужність, захищаючи наші спільні цінності свободи і демократії. Справедливого і тривалого миру можна досягти лише силою. Румунія продовжуватиме підтримувати Україну і надалі поглиблювати наші двосторонні зв'язки на благо наших народів".

Як повідомлялось, у понеділок президент України Володимир Зеленський перебуває у Вільнюсі та бере участь у cаміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.