В ТРЦ Ocean Mall відкриється магазин Dyson

В ТРЦ Ocean Mall відкриється фірмовий магазин преміальної побутової техніки Dyson, повідомили у представництві компанії.

"Dyson — це інновації, стиль і бездоганна якість у кожній деталі. Фени, стайлери, пилососи та очищувачі повітря, які підкорили світ, тепер можна протестувати та придбати у новому офіційному магазині Dyson", - повідомили у представництві.

Також у фірмовому магазині буде доступна покупка пристроїв Dyson у розстрочку або кредит.

Dyson — британська компанія, яка виготовляє техніку преміального сегменту. Dyson відкрила нові підходи до традиційних продуктів, включаючи акумуляторні пилосмоки з низьким енергоспоживанням, вентилятори без лопастей, очищувачі повітря, обігрівачі, високоефективні фени, стайлери та випрямлячі. Зараз продукція Dyson продається більш ніж у 70 країнах світу.

ТРЦ Ocean Mall - торговельний об'єкт формату retail resort. Загальна площа - 300 тис. кв. м, паркінг на 4 тис. машиномісць. ТРЦ поєднає 800 магазинів та 50 ресторанів. Серед найбільших орендарів продуктовий супермаркет "Сільпо", флагманські магазини найбільших рітейлерів світу в сегментах моди, спорту, товарів для оселі. Понад 30 тис кв. м у ТРЦ Ocean Mall відведено під розваги, у тому числі розважальний парк для всієі родини Galaxy та 7-зальний мультиплекс кинотеатр.